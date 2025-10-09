Jimmy Key, yurtdışındaki franchise şube sayısını 40’a çıkaracak

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye tekstil sektörünün öncü markalarından Jimmy Key, franchise iş modeliyle uluslararası pazarlardaki büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. Bugün 16 şubeye ulaşan marka, 2026 yılı sonuna kadar bu sayıyı 40’a çıkararak global ölçekte daha güçlü bir varlık göstermeyi hedefliyor.

Jimmy Key, yatırımcılara sağladığı esnek iş modeliyle dikkat çekiyor. Franchise giriş bedeli ve royalty fee almayan Jimmy Key, iş ortaklarına finansal açıdan daha avantajlı bir yapı sunarak büyüme sürecinde destek sağlıyor.

Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, global hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Jimmy Key olarak, yatırımcılarımızla sürdürülebilir bir ortaklık kurmayı önemsiyoruz. Bu nedenle franchise modelimizi yatırımcı dostu bir anlayışla kurguladık. İş ortaklarımızdan giriş bedeli ya da royalty talep etmiyoruz. Amacımız, ortaklarımızın tüm kazançlarını kendi işlerini büyütmeye ve operasyonlarını geliştirmeye yönlendirmeleri. Global vizyonumuzun merkezinde, iş ortaklarımızla birlikte büyüyerek hem bulunduğumuz pazarlara değer katmak hem de Türk tekstil sektörünün uluslararası alandaki gücünü pekiştirmek var.”

Franchise ağını Türkiye’de genişletmeyi planlamadıklarını dile getiren Ünlütürk, “Bunun yerine global ölçekte GCC (Körfez Ülkeleri) ve MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgelerine odaklanarak, markamızın bu pazarlarda güçlü bir varlık göstermesini hedefliyoruz” diye konuştu.