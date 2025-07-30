Jimmy Key’in yurtdışındaki fiziksel mağaza sayısı 16’ya ulaştı

EKONOMİ / İZMİR

Moda sektöründe faaliyet gösteren Jimmy Key’in Temmuz ayında Azerbaycan ve Mısır’da açılan yeni mağazalarla birlikte markanın yurtdışındaki fiziksel mağaza sayısı 16’ya ulaşırken, bugün 24 ülkede faaliyet gösteriyor. Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Mısır ve Azerbaycan’daki yeni açılışlarımız, Türkiye merkezli bir moda markası olarak global pazardaki iddiamızın göstergesi” dedi.

Jimmy Key’in Azerbaycan’daki 5. mağazası, Bakü’de 28 Mall’da, Mısır’daki 3. Mağazası da, Kahire’de Mall of Egypt’te yer alıyor. Türkiye genelinde 72 mağazaya sahip olan Jimmy Key, yurtdışındaki 16 mağazayla birlikte toplam 88 mağazada hizmet veriyor.

Global büyüme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ünlütürk, “Jimmy Key olarak Türk modasını dünyaya taşıma misyonuyla ilerliyoruz. Sürdürülebilir ve seçici büyüme anlayışımızla her mağazamızı, markamızın ruhunu ve yaşam tarzını yansıtan bir deneyim merkezi olarak kurguluyoruz. Mısır ve Azerbaycan’daki yeni açılışlarımız, Türkiye merkezli bir moda markası olarak global pazardaki iddiamızın göstergesi. Dünya artık eski dünya değil. Biz de koşullara göre şekil almayı öğrenmek zorundayız. Bu yıl zor bir yıl ama aynı zamanda fırsatlar yılı da olabilir. İyimserliğimizi kaybetmeden, çalışarak, üreterek ve yenilikle büyümeye devam edeceğiz” dedi.