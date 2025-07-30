  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Jimmy Key’in yurtdışındaki fiziksel mağaza sayısı 16’ya ulaştı
Takip Et

Jimmy Key’in yurtdışındaki fiziksel mağaza sayısı 16’ya ulaştı

Türkiye genelinde 72 mağazaya sahip olan Jimmy Key, yurtdışındaki 16 mağazayla birlikte toplam 88 mağazada hizmet veriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Jimmy Key’in yurtdışındaki fiziksel mağaza sayısı 16’ya ulaştı
Takip Et

EKONOMİ / İZMİR

Moda sektöründe faaliyet gösteren Jimmy Key’in Temmuz ayında Azerbaycan ve Mısır’da açılan yeni mağazalarla birlikte markanın yurtdışındaki fiziksel mağaza sayısı 16’ya ulaşırken, bugün 24 ülkede faaliyet gösteriyor. Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Mısır ve Azerbaycan’daki yeni açılışlarımız, Türkiye merkezli bir moda markası olarak global pazardaki iddiamızın göstergesi” dedi.

Jimmy Key’in Azerbaycan’daki 5. mağazası, Bakü’de 28 Mall’da, Mısır’daki 3. Mağazası da, Kahire’de Mall of Egypt’te yer alıyor. Türkiye genelinde 72 mağazaya sahip olan Jimmy Key, yurtdışındaki 16 mağazayla birlikte toplam 88 mağazada hizmet veriyor.

Jimmy Key’in yurtdışındaki fiziksel mağaza sayısı 16’ya ulaştı - Resim : 1

Global büyüme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ünlütürk, “Jimmy Key olarak Türk modasını dünyaya taşıma misyonuyla ilerliyoruz. Sürdürülebilir ve seçici büyüme anlayışımızla her mağazamızı, markamızın ruhunu ve yaşam tarzını yansıtan bir deneyim merkezi olarak kurguluyoruz. Mısır ve Azerbaycan’daki yeni açılışlarımız, Türkiye merkezli bir moda markası olarak global pazardaki iddiamızın göstergesi. Dünya artık eski dünya değil. Biz de koşullara göre şekil almayı öğrenmek zorundayız. Bu yıl zor bir yıl ama aynı zamanda fırsatlar yılı da olabilir. İyimserliğimizi kaybetmeden, çalışarak, üreterek ve yenilikle büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Şehirler
ESÜHMİB Başkanı Bedri Girit: “Yumurta ihracatında DFİF kesintisi kaldırıldı, sıra kotada”
ESÜHMİB Başkanı Bedri Girit: “Yumurta ihracatında DFİF kesintisi kaldırıldı, sıra kotada”
ESİAD Başkanı Sibel Zorlu: “Yeniden güven inşa etmek, ortak akılla mümkün”
ESİAD Başkanı Sibel Zorlu: “Yeniden güven inşa etmek, ortak akılla mümkün”
Müteahhitler ruhsat ve imar yetkilerinin belediyelerden bakanlığa devrini istiyor
Müteahhitler ruhsat ve imar yetkilerinin belediyelerden bakanlığa devrini istiyor
Doğu Akdeniz’in en büyüğü: Mersin Marina’da çekek sahası genişletildi
Mersin Marina’da çekek sahası genişletildi
Eskişehir’de 5 bin işletmeyi kapsayan dayanışma modeli için ilk adım atıldı
Eskişehir’de 5 bin işletmeyi kapsayan dayanışma modeli için ilk adım atıldı
EBSO anketine göre sanayicilerin yüzde 72’sinin ikinci yarıdan beklentisi olumsuz
EBSO anketine göre sanayicilerin yüzde 72’sinin ikinci yarıdan beklentisi olumsuz