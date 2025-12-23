JTI Türkiye Fabrika Liderliğine Benoit Philibert atandı

EKONOMİ / İZMİR

Japan Tobacco International (JTI), Benoit Philibert’in Türkiye Fabrika Lideri olarak atandığını duyurdu.

JTI kariyerine 2004 yılında Kanada’nın Montreal şehrinde JTI-Macdonald bünyesinde Üretim Süpervizörü olarak başlayan Benoit Philibert, JTI’daki kariyeri boyunca farklı görevler üstlendi; 2014 yılında Torbalı Fabrikası’nda Küresel Tedarik Zinciri (GSC) bünyesinde Kalite Direktörü rolüyle uluslararası kariyerine adım attı.

2015 yılında Güney Afrika’daki Johannesburg şehrinde Operasyon Liderliği görevini üstlenen Philibert, ardından Torbalı Fabrikası’nda GSC Küresel Fonksiyonel Eğitim ekibine liderlik etti. 2017 yılında Tayvan’ın Tainan kentinde kurulan yeni fabrikanın Fabrika Lideri olarak atanan Philibert, 2022 yılında Cenevre’de GSC bünyesinde Küresel Kalite Fonksiyonunun yönetimini üstlendi. Son olarak ABD, Danville’de yürütülen Upsilon Projesine liderlik etmekteydi.

Philibert, Kanada’daki École de Technologie Supérieure Üniversitesi’nde üretim sistemleri ve otomasyon alanında mühendislik eğitimi almıştır, evli ve iki çocuk babasıdır.