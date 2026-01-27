JTI Türkiye rekor tazeleyerek 12. kez Türkiye Top Employer birinciliğini aldı

Kocaeli

Bağımsız araştırma kuruluşu “Top Employers Institute” her yıl dünya genelinde gerçekleştirdiği ve İnsan Kaynakları Stratejisi, Çalışma Ortamı, Yetenek Kazanımı, Öğrenme, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Çalışan Esenliği başta olmak üzere yirmi konudaki değerlendirmesini tamamladı.

Bu sene üst üste 12. kez en iyi işverenler listesine giren JTI Türkiye, kendi rekorunu bir kez daha kırarak Türkiye Top Employer sıralamasında bu sene de birinci oldu.

JTI, 2026 yılında da Global Top Employer sertifikasını yenileyerek, dünya genelinde bu unvanı almaya hak kazanan 17 şirketten biri oldu. Şirket, aynı zamanda 50 ülkede Top Employer sertifikası elde etti. JTI’nin faaliyet gösterdiği 40 pazarı kendi ülkelerinde üst sıralarda yer alırken; 14 ülkede birincilik, 5 ülkede ikincilik ve 8 ülkede üçüncülük derecesi aldı. Bölgesel değerlendirmede ise JTI, Afrika, Asya Pasifik ve Orta Doğu bölgelerinde ikinci, Avrupa’da ise üçüncü sırada konumlandı.

JTI Türkiye’nin on iki yıldır Top Employer araştırmasında her sene kendi kendini aşarak zirveye yerleştiğini söyleyen JTI Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Natali Dinçer, “Son beş yıldır Türkiye listesinin ilk üçünde yer alıyor, son iki sene de ülke birinciliğini almaktan gurur duyuyoruz. Değerlendirmeye konu olan yirmi kriterin neredeyse tamamında başarı sağlamamız çalışanlarımızı yaptığımız her işin odağına koymaktan kaynaklanıyor ve insan ve kültür alanında attığımız adımların doğru yönde ilerlediğinin güçlü bir göstergesi oluyor” ifadelerini kullandı.

Dinçer, “Şirket ve İnsan Stratejisi, Liderlik, Dijital İK, Çalışma Ortamı, İşveren Markası, Organizasyonel Gelişim ile Çeşitlilik ve Kapsayıcılık başta olmak üzere tüm alanlarda sergilediğimiz performans ve elde ettiğimiz sonuçlar, yenilikçi yaklaşımlar geliştirme ve uygulama konusunda bizi motive ediyor. Biz hedeflerini ve stratejilerini birlikte planlayan, birlikte öğrenen ve gelişen, değişime hızlıca uyum sağlayan, etik anlayışımızla toplumsal fayda da yaratan, birlikte başaran ve başarılarını kutlayan büyük bir ekibiz” şeklinde konuştu.