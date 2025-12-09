JTI Türkiye’nin yeni İnsan ve Kültür Direktörü Natali Dinçer oldu

Kocaeli

Japan Tobacco International’ın (JTI) Kuzey ve Batı Afrika Bölgeleri İnsan ve Kültür operasyonlarına liderlik yapan Natali Dinçer. JTI’daki kariyerine 2008 yılında şirketin Cenevre Merkez Ofisi’nde İnsan ve Kültür Departmanı’nda başladı. Farklı merkez fonksiyonlarında İK İş Ortağı olarak görev yapan Dinçer, 2017’den itibaren Doğu Avrupa Bölgesi İK Müdürlüğü, Finans ve İK İş Ortaklığı, Kafkasya Bölgesi İK Direktörlüğü gibi önemli pozisyonlarda görev aldı.

On yedi yıllık JTI deneyimine sahip olan Dinçer, yeni görevinde JTI Türkiye’nin insan ve kültür stratejilerini yönetecek. Dinçer; organizasyonel gelişim, yetenek yönetimi, ücretlendirme, çeşitlilik ve kapsayıcılık, çevik uygulamalar ile şirket politikalarının yerel mevzuatla uyumlandırılması gibi kritik alanlara liderlik edecek.