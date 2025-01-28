JUNIOSHOW, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı

ALİ ŞAHİN/BURSA

KFA Fuarcılık organizasyonunda Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) işbirliği ile düzenlenen JUNIOSHOW, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 30 Ocak’a kadar sektörün önde gelen markalarını buluşturacak ve B2B görüşmelerine ev sahipliği yapacak.



Organizasyonun bu yıl 20.sini düzenlediklerini söyleyen ve fuar hakkında bilgi veren BEKSİAD Başkanı Servet Yılmaz, “Her firma kendi kreasyon ve kendi tasarımları ile uluslararası pazarlara açıldığımız bir fuar burası. 35 ülkeden 200 misafirimiz var. Geçen sene fuarımız düzenlenmediği için bu hem katılımcılar hem de müşteriler için buradaki heyecan arttı” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş “Oda olarak KFA iştirakimizle bu fuarda 200’ün üzerinde yabancı alıcıyı organize ettik. Kendiliğinden gelenlerle birlikte bu rakamın 500’ün üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Bu da 60-70 ülkeden misafir demek. Sektörün zor döneminde bu fuarın bir nebze de olsa firmalarımıza nefes aldırmasını umuyoruz” diye konuştu.

Fuarın ilk gününde bile iyi bir katılım gözlemlediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da “Sektör zor bir dönemde görünse de her zor dönem yeni bir fırsatı getiriyor. Bu anlamda markaların daha güçlü hale gelmek adına yatırım yaptıkları bir dönem yaşadıklarını biliyoruz. Bebe ve Çocuk konfeksiyon sektörü ülkemizin dünyaya açılan önemli bir değeri inşallah bu fuar ihracatımıza da önemli katkılar sunacaktır” ifadelerini kullandı.