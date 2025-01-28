  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. JUNIOSHOW, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı
Takip Et

JUNIOSHOW, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı

Son olarak 2023 yılında kapılarını açan ve bebek-çocuk hazır giyim sektörünün kalbinin attığı JUNIOSHOW Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı 2 yıllık ardından sektörü yeniden bir araya getirdi.

Ali Şahin
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
JUNIOSHOW, 2 yıl aradan sonra kapılarını açtı
Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA
KFA Fuarcılık organizasyonunda Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) işbirliği ile düzenlenen JUNIOSHOW, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 30 Ocak’a kadar sektörün önde gelen markalarını buluşturacak ve B2B görüşmelerine ev sahipliği yapacak.


Organizasyonun bu yıl 20.sini düzenlediklerini söyleyen ve fuar hakkında bilgi veren BEKSİAD Başkanı Servet Yılmaz, “Her firma kendi kreasyon ve kendi tasarımları ile uluslararası pazarlara açıldığımız bir fuar burası. 35 ülkeden 200 misafirimiz var. Geçen sene fuarımız düzenlenmediği için bu hem katılımcılar hem de müşteriler için buradaki heyecan arttı” dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş “Oda olarak KFA iştirakimizle bu fuarda 200’ün üzerinde yabancı alıcıyı organize ettik. Kendiliğinden gelenlerle birlikte bu rakamın 500’ün üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Bu da 60-70 ülkeden misafir demek. Sektörün zor döneminde bu fuarın bir nebze de olsa firmalarımıza nefes aldırmasını umuyoruz” diye konuştu.
Fuarın ilk gününde bile iyi bir katılım gözlemlediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da “Sektör zor bir dönemde görünse de her zor dönem yeni bir fırsatı getiriyor. Bu anlamda markaların daha güçlü hale gelmek adına yatırım yaptıkları bir dönem yaşadıklarını biliyoruz. Bebe ve Çocuk konfeksiyon sektörü ülkemizin dünyaya açılan önemli bir değeri inşallah bu fuar ihracatımıza da önemli katkılar sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Şehirler
“Bursa’daki OSB’lerin ileri biyolojik arıtma tesisine geçmesi şart”
“Bursa’daki OSB’lerin ileri biyolojik arıtma tesisine geçmesi şart”
Kesikbaş "Sanayi Üretimimiz, En Zor Şartlarda Bile Devam Edebilmeli"
Kesikbaş "Sanayi Üretimimiz, En Zor Şartlarda Bile Devam Edebilmeli"
Dedeman Adana Oteli açıldı
Dedeman Adana Oteli açıldı
Eskişehir kamp karavan fuarı 12 Şubat'ta başlıyor
Eskişehir kamp karavan fuarı 12 Şubat'ta başlıyor
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: Faizin martta 750 baz puan düşmesini bekliyorum
'FAİZİN MARTTA 750 BAZ PUAN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUM'
Girişim Elektrik, Europower'de sahip olduğu payların satışı ile ilgili KAP’a açıklama yaptı
Girişim Elektrik, Europower'de sahip olduğu payların satışı ile ilgili KAP’a açıklama yaptı