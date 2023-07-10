Junioshow bugün kapılarını açıyor

EKONOMİ/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonunda Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD), Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) işbirliğiyle düzenlenen Junioshow Fuarı, bugün kapılarını açacak. Junioshow, 10-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirileceğini belirten BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız, “Türkiye’de bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını tek ba¬şına karşılayan Bursa’da düzenlenen, sektörün en önemli buluşması Junioshow’da 80 firmanın sonbahar – kış kreasyonlarını yaklaşık 50 ülkeden gelecek alıcılara tanıtacak” dedi.

Sektörün kalbi Bursa’da atacak

Bursa’nın bebe, çocuk hazır giyim üretiminde önemli bir merkez olduğunu ifade eden Yıldız, “Sektörün kalbi Bursa’da atacak. 0-12 yaş arası sonbahar-kış kreasyonundan 10 binlerce model sergilenecek. Ticaret Bakanlığımız ile BTSO destekli alım heyetlerinin de geleceği fuarımız önemli işbirliklerine zemin oluşturacak ve sektör için itici güç olacak” ifadelerini kullandı. BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, geleneksel hale gelen Junioshow Fuarı’nın Bursa’nın tanıtımına olduğu kadar şehir ekonomisine de önemli bir katkı sağladığını sözlerine ekledi.