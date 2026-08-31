JYSK, Türkiye’deki 14’üncü mağazasını doğrudan yatırımla İzmir’de açtı

EKONOMİ / İZMİR

Danimarka merkezli ev ve yaşam ürünleri perakendecisi JYSK, 50 ülkede 3 bin 600’den fazla mağazasıyla faaliyet gösterirken, Türkiye’deki doğrudan yatırımlarını genişletiyor. İzmir’deki ilk mağazasını açan marka, Türkiye’deki mağaza sayısını 14’e çıkararak büyüme stratejisinde yeni bir adım attı. Yılsonuna kadar 18 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini belirten JYSK Türkiye Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Önümüzdeki süreçte farklı bölgelerdeki yeni açılışlarla birlikte istihdam yaratmayı, yerel kalkınmayı desteklemeyi ve bölge ekonomilerine katma değer sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye pazarındaki yoğun ilgi ve güven ile büyüme yolculuklarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Tezcan, “Ege Bölgesi’nin kalbi ve ticaretin en dinamik merkezlerinden biri olan İzmir’deki ilk yatırımımızı hayata geçirmenin büyük heyecanını yaşıyoruz. Ege Bölgesi’ndeki 4’üncü mağazamızla bölgedeki varlığımızı güçlendirirken, İskandinav ‘hygge’ felsefesini, sade, fonksiyonel ve kaliteli tasarımlarımızı erişilebilir fiyatlarla İzmirlilerle buluşturuyoruz. Yerel istihdama ve bölge ekonomisine katkı sağlarken büyüme rotamızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Ege’deki genişlememizin hemen ardından, Ekim ayında açılışını gerçekleştireceğimiz Ankara mağazamızla birlikte İç Anadolu Bölgesi’ne de güçlü bir adım atacağız. Doğru lokasyonlarda yatırımlarımıza hız vererek Türkiye genelindeki yayılmamızı sürdüreceğiz” dedi.

İzmirli tüketicilere konforlu ve ilham verici bir alışveriş ortamı sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Tezcan, “Fonksiyonellik, sadelik ve şıklığı bir araya getiren İskandinav anlayışını yansıtan yeni mağazamız; ilham veren yaşam alanları, özel aydınlatmaları ve sıcak atmosferiyle müşteri deneyimini en üst seviyeye taşıyacak şekilde tasarlandı. Ürün kategorilerimizi ev ve dekorasyon ihtiyaçlarına hızlı ve kolay çözüm sunacak biçimde planladık. Kaliteli, estetik ve erişilebilir fiyatlı ürünlerimizle İzmirlilerin yaşam alanlarına ilham katmayı amaçlıyoruz. Ayrıca FSC sertifikalı ahşap ürünlerimizle kaliteden ödün vermeden sürdürülebilirliği de önceliklendiriyoruz” diye konuştu.