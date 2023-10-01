  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Şehirler
  3. Kaçak kazı ihbarıyla 2 bin yıllık lahite ulaşıldı
Takip Et

Kaçak kazı ihbarıyla 2 bin yıllık lahite ulaşıldı

Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti'nde kaçak kazı yapılan alanda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Alınan bilgiye göre, antik kent içerisindeki bir alanın izinsiz şekilde kazıldığını gören görevliler durumu jandarmaya bildirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda, kazılan yerin içinde lahit olduğu belirlendi.

Lahit, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde çıkartıldı. Üzerinde figürler bulunan lahdin yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendiriliyor. Kaçak kazının kim ya da kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.