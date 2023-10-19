“Kaçak yapılar bu şehre yapılan en büyük kötülük”

Esra Özarfat

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle son günlerde sayıları giderek artan kaçak fabrika binalarına dikkat çekti. İlçe belediyelerinin sorumluluğunda olan kaçak yapı takibi ile ilgili konulara, bakanlığın da el atması ile birlikte Büyükşehir olarak müdahil olmak durumunda kaldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Başta Nilüfer Belediyesi olmak üzere Osmangazi ve Yıldırım Belediye başkanlarımıza ifade ediyorum. Göstermelik bir kaç bina yıkmaktan ziyade, seçim sürecinde kimseyle kötü olmamak adına bir tavır içine girmekten ziyade kararlı bir şekilde konunun üzerine gidelim. Üzülerek söylüyorum Çalı Yolu’nda milyonlara mal olan yatırım yapıyoruz şu an. Hem de öyle birilerinin dediği gibi bir yerleri imara falan açarak değil, parayla kamulaştırarak yapıyoruz. Ama maalesef biz bunları yaparken, pıtrak gibi fabrika binalarının türediğini görüyorum. Bir yerlere bağış yaptırarak bunları yaptırmak hem akla ve mantığa uygun değil hem de insani değil. Bu, şehrin geleceğine yapılmış en büyük kötülüktür” dedi.

“Şehri tehdit etmeyecek projeler geliştirilmeli”

Kaçak yapılaşma ile ilgili yerel yönetimlerin kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğine vurgu yapan Aktaş, alınan yürütmeyi durdurma kararlarının ardından süreçlerin kanun çerçevesinde takip edilmesi gerektiğini söyledi. Kaçak yapı ile mücadele gibi kentsel dönüşümün de ele aldıkları öncelikli konular arasında olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Kentsel dönüşümü her ilçe belediyemizin konuşması gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Şuan özellikle Osmangazi ve Yıldırım ağırlıklı olmak üzere devam eden kentsel dönüşümler var. Vatandaşımızın bu konudaki çağrılarına, beklentilerine kayıtsız kalmamak adına her ilçe belediyemizin kentsel dönüşüm konusunda ayrı bir strateji çalışması gerekir. Bu şehrin geleceğini tehdit etmeden, bilimsel yöntemlerle hazırlanmış ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak ortaya konmuş projelerin bu şehirde sayısının çok daha fazlalaşması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

İlçelerde kaçak yapıyla mücadele hızlandı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2009 yılından bu yana 2 bin 116 kaçak yapının yıkıldığını söyledi. Dündar, “Belediyemiz, imara aykırı yapılara karşı ortaya koyduğu mücadele ile tarım arazilerinin kaçak yapılar ile talan edilmesine müsaade etmiyor. Verimli tarım arazileri üzerine kaçak olarak inşa edilen konut, işyeri, fabrika ve depo gibi yapıların tespiti ve yıkımı yapılarak verimli toprakların korunması sağlanıyor” dedi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 8 ayda 227 yıkım yapıldığını belirterek, son dönemlerde artan enflasyon ve kiraların da etkisiyle tarım arazisi tapusuna sahip olanların işyerlerini bu alanlara taşıdıklarını aktardı. Yılmaz, özellikle tarım alanlarında ruhsatsız olarak yapılan kaçak yapılaşmaların sayısındaki artışlara bakıldığında bu inşaatların işyeri ve depo olarak kullanılabilecek yapılar olduğunu söyledi.

Encümen kararı beklemek yıkımı geciktiriyor

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de ocak ayından bu yana tarım alanlarına kaçak olarak yapılan biri konut, 22 adet fabrika olmak üzere toplamda 23 adet kaçak yapının yıkıldığını aktardı. Erdem şunları söyledi: “Tarım alanlarında kaçak sanayi yapılarının artmasının en büyük nedenleri kentteki sanayi bölgelerinin gelen talepleri karşılayamamasıdır. Kaçak yapılarla ilgili mahkemeler tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararlarının kalkması neticesinden yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ancak encümen kararlarının alınarak vatandaşa tebliğ edilmesi sürecinde yapıların inşaat süreçlerini bitirerek faaliyete geçmesi yıkım sürecinde aksaklıklara neden oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu meclis kararının uygulanarak yapı tespit ve tatil zaptından sonra encümen kararı beklenmeden yıkım yapılması hususunun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine eklenmesi durumunda kaçak yapılara müdahale mümkün olacak ve önemli bir adım atılmış olacak.”