“Kaçak yapılarla mücadeleye yetişemiyoruz”

ESRA ÖZARFAT-ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da son dönemde yaygınlaşan ve ‘büyük ova koruma alanı’nda kalmasına karşın çeşitli yollarla imalathaneye dönüştürülen kaçak yapılarla ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir adım atılmış, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Kaçak Yapılarla Mücadele ve Koordinasyon Toplantısı düzenlenmişti. Vali Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından kaçak yapıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde alınan karar sonucu kent genelinde eş zamanlı yıkımlar yapılmıştı. Özellikle tarım arazileri üzerinde kaçak işyeri yapılaşmasının en yoğun olduğu Nilüfer ilçesinde de belediye ekipleri Çalı, Tahtalı ve Yaylacık mahallelerinde tarım alanlarına yapılan ruhsatsız yapıları yıkmıştı. Ama yıkımlar tarım alanı talanının önüne geçemedi. Nilüfer ilçesinin yapısal ve planlama olarak hala gelişmekte olan bir ilçe olduğuna değinen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nüfus artış hızı da rantı da yüksek olan bir bölge. Planlı ve yavaş büyüme öngörülmeliydi. Ancak rantın bu kadar yüksek olduğu bir yerde bunu sağlamak yerel yöneticiler açısından zor görünüyor” dedi.

“5 yıkımın 3’ünü yapabiliyoruz”

Nilüfer’de konuttan çok kaçak fabrikalar kurulduğunu ileri süren Erdem, “Ben açıkçası kaçak yapıyla mücadele etmeye yetişemiyorum. Kaçak yapılaşma olsun istemiyorum ama maalesef yetişemiyorum. Bu tüm kurumlarla mücadele etmemiz gereken bir durum. Nilüfer’in kaçak konut değil, kaçak fabrika sorunu var. Tespit edilmemiş bir tane kaçak yapının olduğu yer bulunmuyor. Ama yıkım konusunda engellerle karşı karşıya kalıyoruz” diye konuştu. Kentin tüm yerel yönetim ve kamu kurumlarıyla birlikte hareket ederek kaçak yapılaşmayla mücadele edilebileceğini dile getiren Turgay Erdem şunları söyledi: “Kaçak inşaat ihbarı yapıldığında ya da tespit edildiğinde gidip orada öncelikle zabıt tutuyoruz. Zabıttan sonra bilgi almak için vatandaşı belediyeye çağırıyoruz. Daha sonra encümene yazıyoruz. Encümenden cezası ve yıkım kararı çıkıyor. Yıkım kararı ardından emniyetten yıkım için gün alıyoruz ve yıkıma gidiyoruz. Günde 5 yıkım olacaksa ancak 3’ünü yıkabiliyoruz. İkisi o gün yürütmeyi durdurma kararı alıyor. Bu alanları koruması gereken kurumlardan biri tarım müdürlükleri. İmar affı yine gündemde. Yürütmeyi durdurmayı kararı veren idare mahkemesi de sorgulanmalı. Bir tane kaçak yapının yapılmasına izin vermeyelim” ifadelerini kullandı.

“Ağaç katliamı var”

Bursa’da kaçak yapılaşma konusunda en çok sorun yaşayan ve sınırlarındaki tarım ve orman alanını kaybeden ilçelerden birisi olan Kestel’de de mücadele devam ederken Belediye Başkanı Önder Tanır, “Kaçak yapı ile mücadele aynı zamanda çevre kirliliğinin bir parçası. İmar barışı süreci oldu ve birçok yapı legal hale geldi. Geçen aylarda da belli bir zaman aralığındaki yapılara geçici olarak elektrik, su abonmanlığının verilmesi, altyapı sağlanması şeklinde bir hamle geldi. Bu da açıkçası kısmen yeni kaçak yapılaşmanın önünde hızlandırıcı bir etmen oldu. Bizim kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Yönetmeliklerin kapsamadığı yapıları kararlılıkla yıkıyoruz. Bu biraz bilinçle de alakalı. Yarın için insanlarımızın, çocuklarımızın beslenmesiyle ilgili problemler yaşamamak adına tarım alanlarımızı korumalıyız. Ormanla alakalı da çok ciddi bir ağaç katliamı var. Bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Su kaynaklarımız kirlenip azalıyor. Buralardan geçimini sağlayan dağ köylülerimizin tarım alanları baskı altında ve miktarları her geçen gün azalıyor” diye konuştu.