Kacır, Kocaeli’deki kritik yatırımı hizmete açtı

Kocaeli

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki İMES OSB’de Sima Alüminyum Üretim Hattı ile GEBKİM OSB’de Tekno Yapı Kimyasalları Üretim Tesisi düzenlenen törenlerle hizmete alındı. Yüksek katma değerli üretim, ihracat ve savunma sanayine yerli tedarik hedefleri açısından stratejik önem taşıyan yatırımların açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin üretim gücünü ve teknolojik kapasitesini artırmaya yönelik adımların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Kacır, İMES Mükemmeliyet Merkezi’ndederse girdi

Kacır, Dilovası programı kapsamında İMES OSB bünyesinde faaliyet gösteren İMES Mükemmeliyet Merkezi’ni de ziyaret etti. Merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Kacır, atölyeleri gezerek öğrenciler ve eğitmenlerle bir araya geldi, sınıflara girerek devam eden eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında üretimle entegre eğitim modelinin önemine değindi.

İMES Mükemmeliyet Merkezi, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedefleyen, uygulamalı eğitim altyapısıyla öne çıkan bir merkez olarak faaliyet gösteriyor. İleri üretim teknikleri, dijitalleşme ve mesleki becerilerin geliştirilmesine odaklanan merkezde, öğrenciler teorik bilginin yanı sıra modern atölyelerde pratik eğitim imkânı buluyor. Bu yönüyle merkez, sanayi ile eğitim arasında köprü kurarak bölgedeki üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlıyor.

Kacır, açılış töreninde yaptığı konuşmada alüminyum sektörünün Türkiye’nin sanayi gücündeki kritik rolüne dikkat çekerek, “Sektörümüz gerek yeni alaşım ürünleri yatırımları gerekse de yeşil ve dijital dönüşüme sağladığımız desteklerle büyümesini sürdürecek ve Avrupa’nın 1 numaralı alüminyum üretim ve işleme üssü konumuna erişecek” dedi.

“273,5 milyar dolarlık ihracata ulaştık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda kurulan üretim ve inovasyon altyapısına işaret eden Kacır, “Yıllık ihracatımızı 36 milyar dolardan 273,5 milyar dolara çıkardık. Pandemi sonrası dönemde dahi üretim ve ihracatta rekorlar kırdık” diye konuştu.

Alüminyum sektörünün bu başarının önemli taşıyıcılarından biri olduğunu vurgulayan Kacır, “1500 firmada 35 bini aşkın istihdam sağlayan sektörümüz; yüksek katma değerli üretim yapısı, ürün çeşitliliği ve teknolojik derinliğiyle küresel tedarik zincirlerindeki konumumuzu güçlendiriyor. 2025 yılında sektör ihracatımız yüzde 7 artarak 5,6 milyar dolara ulaştı. Ton başına ihracat değeri 4 bin 500 doları aştı” dedi.

“Dünyada 3’üncü, Avrupa’da 2’nci sıradayız”

Kacır, Türkiye’nin alüminyum ürünleri ihracatında dünyada 14’üncü sırada yer aldığını belirterek, “Çubuk ve profil ihracatında ise dünyada 3’üncü, Avrupa’da 2’nci sıradayız” ifadelerini kullandı.

Sima Alüminyum’un savunma sanayine katkısına dikkat çeken Kacır, “Bu tesisler; insansız hava araçlarından zırhlı araçlara kadar pek çok kritik projede kullanılan hafif ve dayanıklı malzemeleri sağlayarak savunma sanayimizin gelişimine katkı sunuyor” dedi.

“Tesis, tam bağımsızlık hedefimizin sahadaki yansıması”

Tekno Yapı Kimyasalları Üretim Tesisi Açılış Töreni’nde konuşan Kacır, “Savunma sanayisinden yenilenebilir enerjiye, inşaattan farklı sektörlere girdi sağlayacak, verimlilik odaklı üretimi esas alan bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan 65 milyon dolarlık yatırımın stratejik önemine işaret eden Kacır, “Bu tesis, bugüne kadar büyük ölçüde yurt dışından temin edilen yüksek alaşımlı alüminyum ekstrüzyon ürünlerinin ülkemizde üretilmesini sağlayacak. Savunma sanayimizin kabiliyetlerini güçlendirirken, Milli Teknoloji Hamlemizin tam bağımsızlık hedefinin sahadaki somut yansımalarından biri olacak” şeklinde konuştu.

Kacır, “Tekno Yapı Kimyasalları’nın iştiraki olan Polimer Kimya yatırımı, 2,5 milyar liranın üzerinde yatırım büyüklüğüne sahip ve 300 kişiye istihdam sağlayacak. Bu yatırım, milli üretim atılımımıza önemli katkı sunacak” dedi.

Kimya sektörünün ihracattaki yerine dikkat çeken Kacır, “Geçtiğimiz yıl 31,9 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan kimya sektörü, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü konumunda” ifadelerini kullandı.