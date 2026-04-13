Kadın başkanlar Efsanelerle ipek sergisinde buluştu

Ali Baş/Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Efsanelerle İpek” sergisi, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı. Açılışa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kozabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan Kozabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık, ipeğin tarih boyunca önemli bir üretim değeri taşıdığını belirterek, “İpek böcekçiliği Anadolu’nun kültürel ve ekonomik mirası açısından büyük önem taşıyor. Bu tür organizasyonlar geleneksel üretim kültürünün yaşatılmasına katkı sunuyor.” ifadelerini kullandı.

Bu topraklar emeği bilir

Afyonkarahisar’ın zaferin, mermerin, termalin ve lezzetin başkenti olduğu kadar Frigya’nın da kalbi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Burcu Köksal ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu topraklar, Kral Midas’ın efsanelerinin doğduğu topraklardır. Ama bu sergide bize anlatılan çok daha derin bir şey var. Asıl değer, dokunduğumuz şeyde değil; ona kattığımız emekte, anlamda ve ruhtadır. Bazı ilçelerimizde yapılan ipek böcekçiliği, bu toprakların üretim hafızasının önemli bir parçasıdır. Bugün bu sergiyle birlikte aslında şunu da hatırlıyoruz: Bu Anadolu toprakları üretmeyi bilir. Bu topraklar emeği bilir.”

Şehirlerarası bir bağ kuruyoruz

Programda konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise kültür ve sanatın şehirlerarasında güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. 2017 yılında bu yolculuğa başladıklarını belirten Ünlüce, “Midas İpek Evi’ni kurarak kozadan iplik üretimine ve atölyelerimizde ipek dokumaya başladık. ESMEK kurslarımız kadınlarımıza bu alanda eğitimler verdi. Zamanla ipek üretimi büyüdü ve Midas İpek Evi, Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde önemli bir değer haline geldi. Bu sergiyi özellikle kadın belediye başkanlarının olduğu şehirlerde tanıtmak istedik. Burcu Başkanımızın ev sahipliği bizim için çok kıymetli.” dedi.

Dünyanın farklı coğrafyalarında anlatılan 12 kadim ipek efsanesi ile Eskişehir’de doğan 13’üncü hikâyeyi sanatla buluşturan sergide, yalnızca ipek malzeme kullanılarak farklı tekstil teknikleriyle hazırlanan eserler yer alıyor. Sergi, ipeğin sabrını, zarafetini ve üretim sürecini sanat aracılığıyla görünür kılarken, ipeğin tarihsel ve kültürel yolculuğunu ziyaretçilere aktarıyor.

İpeğin efsanelerle anlatılan yolculuğunu sanatla buluşturan “Efsanelerle İpek” sergisi, 17 Nisan 2026 tarihine kadar Afyonkarahisar Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.