Kadın Girişimciler'den 'Kadın Hakları' paneli

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) organizasyonunda, Kocaeli AB Bilgi Merkezi ve TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde, Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Kapsamında, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Özel Sektörün Rolü ve Önemi” paneli düzenlendi. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele, Kocaeli Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karagün, Mapsis Metal A.Ş. Yöneticisi Filiz Akkaş Demir, SEBUKA platformu Kurucusu Avukat Aslı Karataş, Kocaeli ŞÖNİM Müdür Uzm. Sosyal Çalışmacı Tuğba Güneş ve İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas konuşmacı olarak katılım sağladı.

“Kadına yönelik şiddet oranı Türkiye’de yüzde 73”

Panelin açılış konuşmasını yapan TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık, “Kadına yönelik şiddet tüm dünyada büyük bir sorun. Şiddete maruz kalan kadınların oranı dünyada yüksek. Ülkemizdeki oran yüzde 73, bu oranla dünyada kadınların en fazla şiddete maruz kaldığı ülkeler arasındayız. Kadınlarımızın iş gücüne katılımını artırmak için çalışıyoruz. Üst kurulun çalışmalarının yanı sıra il kurullarında da çeşitli eğitimler ve programlar düzenliyoruz. TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu olarak sanayide kadın istihdamını artırmak için 'Sanayide Kadın Eli' projesi ile harekete geçtik. Muhtarlarımızla bir araya gelip, projeyi anlattık. Kadınların hayatına dokunmak için çalışacağız" dedi.

"Kadın her alanda olmalı"

Kocaeli Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Elif Karagün ise, Şiddetle Mücadelede Çalışan Kadının Rolü Ve Psikolojik Rolü konusuna değindi. KSO Meclis Üyesi, Mapsis Metal A.Ş. Yöneticisi Filiz Akkaş Demir, kadınların sanayide ve her alanda olması gerektiğine vurgu yaparak deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. SEBUKA platformu Kurucusu Avukat Aslı Karataş ise ‘İş Yerinde Eşitlik ve Şiddetle Mücadelede Özel Sektöre Düşen Görevler’ başlıklı sunumu ile katılımcıları bilgilendirdi. Kocaeli ŞÖNİM Müdür Uzm. Sosyal Çalışmacı Tuğba Güneş’in sunumunun ardından ise İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas açıklamalarda bulundu.

AB içinde de toplumsal cinsiyet eşitliği açısından ciddi sorunların olduğuna vurgu yapan Nas Avrupa Birliği’nin bu alana yönelik stratejilerinin önemli olduğunu ve ilerleme sağlandığını kaydetti. Bu konuda AB tarafından atılan adımlar hakkında bilgi aktaran Nas, “kadınların iş hayatına katılmasında engellerin kaldırılması, desteklenmeleri gibi çeşitli önlemler alındığını görüyoruz. Şu andaki Avrupa Birliği’nin uygulandığı strateji 2020-2025 yılları arasını kapsıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi var. 2025’e kadar da toplumsal cinsiyet açısından eşit bir Avrupa yaratma hedefi olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu. Nas, AB ülkelerinde kadın istihdam oranları, kadın-erkek arasında ücret eşitsizliği oranları, cinsel şiddet verileri ile ilgili istatistikleri paylaşarak sunumunu tamamladı.