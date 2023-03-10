Kadın vinç operatörleri istihdama hazır

BURSA (EKONOMİ) - “Bu İş Eşitlik İşi” projesi kapsamında organize edilen kursu başarıyla bitiren vinç operatörü kadınlar NOSAB ev sahipliğinde düzenlenen törenle mesleki yeterlilik sertifikalarına kavuştu. Proje kapsamında kursa başlayan çelik kaynak operatör adayları da 2 ay sonra mesleki yeterlilik belgelerini alacak.

Toplumun kronikleşen ve çözülemeyen temel sorunlarından birinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu ifade ederek ülkenin kalkınması için kadınların iş gücüne katılmasının gerekliliğine vurgu yapan BUİKAD Başkanı Avukat Oya Eroğlu, “Erkeklerle kadınların iş hayatında eşit ücret alması ve eşit sayıda temsil edilmesi ülkenin kalkınmışlığı için gereklidir. BUİKAD olarak kadının iş gücüne katılması amacıyla hareket ediyoruz. Özellikle ‘erkek işi’ denilen işlerde de kadınların çalışabileceğini ortaya koymak istiyoruz” dedi.

“Meslek çeşitliliğini artırmalıyız”

Törende bir konuşma gerçekleştiren NOSABNİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras da, “Mesleğin kutsal bir şey olduğunu düşünüyorum. Oysa ülkemiz meslek çeşitliliği bakımından fakir. Meslek çeşitliliği arttıkça her birey iş gücüne katılabiliyor. Hem meslek çeşitliliğimizi hem de kadınların iş gücüne katılmasını artırmalıyız” diye konuştu.

Kadınların erkeklerin önünde yürüdüğü bir toplum hayal ettiğini dile getiren NOSAB Başkanı Erol Gülmez ise “20 yıl önce yurt dışına gittiğimizde kadınların preslerde operatörlük yaptığına şahit oluyorduk. Bunu ülkemizde ancak yeni gerçekleştiriyoruz. Mesleğimiz şu an için erkek egemen bir meslek dalı. Bunu değiştirmek adına vinç ve kaynak alanlarında eğitim alan cesur kursiyer kadınları kutluyorum. Toplumun dönüşümüne örnek oluyorlar” ifadelerini kullandı.

“Amacımız sektöre ilham vermek”

Proje ortaklarından Türkiye’nin en büyük ve en yüksek kaliteli galvanizli çelik üreticisi Borçelik’in İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel de yaptığı açıklamada “Borçelik olarak sürdürülebilirliği iş süreçlerimizin temel taşı olarak görüp kapsayıcı bir şekilde ele alıyor ve stratejik alanlar olarak belirlediğimiz “iklim”, “insan” ve “inovasyon” odak konularında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

2012 yılından beri toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna ciddiyetle yaklaşarak somut adımlar atan ve özünde insana odaklanan, çalışma hayatında cinsiyet eşitliğine dair farkındalığı artırırken, istihdama katkı sağlayan önemli projeleri hayat geçirdik. Bu dönemi ‘eşitliğe adanmış 10 yıl’ şeklinde ifade ediyoruz. 2023 ile birlikte ikinci bir 10 yıla başladık. Amacımız, belli bir aşama kaydettiğimiz bu alanda bizden sonraki kuşaklara bayrağı en iyi koşullarda teslim etmek ve tüm sektörlere ilham vermek olacak” dedi.