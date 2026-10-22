Kadınlar keşifte rota, Sarıkaya mağarası

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Düzce Belediyesi “Belediye Hizmette, Kadınlar Keşifte” programının ikinci etabında Yığılca Sarıkaya Mağarası’na turizm gezisi düzenlendi. Geziye 14 mahalleden 300 kadın katıldı.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programın ilk etabında yüzlerce kadın, tamamlanan ve devam eden belediye yatırımlarını yerinde görme ve çalışmalar hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Programın ikinci etabında turizm gezileri başlatıldı. Bu kapsamda Yığılca Sarıkaya Mağarası’na düzenlenen geziye, 14 mahalleden yaklaşık 300 kadın katıldı.

Üç güne yayılan geziye Mergiç, Kiremitocağı, Tokuşlar, Nalbantoğlu, Kazukoğlu, Kuyumcu Hacıali, Fevzi Çakmak, Çay, Koçyazı, Fatih, Hamidiye, Yeşiltepe, Sancaklar ve Karaca Mahallesi’nden kadınlar katıldı. Düzenlenen program ile Yığılca Sarıkaya Mağarası’nı ilk kez görme fırsatı bulan kadınlar, geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek “ Sarıkaya Mağarası’nı ilk kez gördük. Düzce’nin görülmesi gereken yerlerine gidip görmek, çalışmaları birebir gözlemlemek çok hoşumuza gitti. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dediler.