Kadınlar, kooperatifleşme ve mesleki eğitim projeleriyle ekonomiye kazandıracak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Kadınların iş dünyasında yeterinde temsil edilemediğine işaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kadınların yaşadığı sorunların tespiti ve topluma daha fazla katılmalarını sağlamanın öncelikli çalışmaları arasında yer aldığını vurguladı.

Kadın kooperatiflerine desteklerinin süreceğini söyleyen Başkan Bozbey, onları bir çatı altında toplayıp ürettikleri ürünlerin pazarlanmasında destek olacaklarını anlattı. Ürettikleri değerlerin aileye katkısının çok daha fazla olmasını arzuladıklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Kreş konusu tüm belediye başkanlarının gündeminde olan bir konu. Kadını iş yaşamına kazandırmak istiyorsak, çocuğuna da bakabileceğimiz ortamı hazırlamalıyız. Mahalle kreşleriyle ilgili çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Birlik çatısı altında pazarlama ağı kurulacak

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da düzenlenen kurslar ve girişimcilik merkezleri aracılığıyla son 5 yılda 250 bin kadına mesleki, teknik ve el sanatları eğitimi verdiklerini, 16 bin 200 kadının istihdamını sağladıklarını söyledi. 12 kadın kooperatifi ile Bursa’da en çok kadın kooperatifine sahip ilçe olduklarına işaret eden Yılmaz, “8 ticari kooperatifimizin bir araya gelmesiyle kurduğumuz Sınırlı Sorumlu Gülçiçek Hatun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği sadece Yıldırım’a değil, aynı zamanda Bursa’mızdaki ve bölge illerdeki kooperatiflere de hizmet verecek. Üst birlik geniş bir pazar ağının kurulmasına vesile olacak” diye konuştu.

Tarımda çalışan kadınlara destek

Seçimlerden önce ‘Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi’ imzaladıklarını hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise belediyeye işe alımlarda önceliğin kadınlarda olduğunu hatırlattı. Özellikle tarım alanında kadınların ürettiği ürünleri pazarlayabilmeleri için ortamlar oluşturmaya gayret ettiklerini kaydeden Özdemir, Belediye bünyesindeki Kent Bostanlarında ürün satışı yapıldığını, tarımda çalışan kadınların ürünlerinin satışına Nilkoop aracılığıyla destek sağlayacaklarını da dile getirdi. Kadınların iş yaşamı içinde kalmalarını önemsediklerinin altını çizen Özdemir, Mahalle Çocuk Bakım Evleri ile anne olan kadınlara destek olmak istediklerini ifade etti.

İlçe turizmini kadınlar güçlendirecek

Mudanya’nın bir turizm kenti olması gerektiğine ancak bu konuda geride kaldığına dikkati çeken Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da ilçede hayata geçirecekleri projelerle kadınları turizm sektöründe istihdam etmeyi, böylece ilçe turizmini kadınlarla birlikte güçlendirmeyi hedeflediklerini anlattı. Pazarlarda üreten kadınlar için özel alanlar ayıracaklarını belirten Dalgıç, kadın kooperatiflerini tek marka altında pazarlanmasını planladıklarını kaydetti.