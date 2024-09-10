'Kadınlar lojistik sektöründe önyargıları yıkıyor'

MERSİN / EKONOMİ

Erkek egemen bir alan olarak görülen lojistik sektöründe bu algıyı yıkmak için MerPort Lojistik tarafından kadınlara özel kontenjanlar açıldı.

‘Lojistiğin Kalbi Mersin’ projesiyle, TIR sürücüsü açığına çözüm üretmenin yanı sıra kadınların iş gücüne daha fazla katılmasını teşvik eden bu proje ile kadın sürücülere pozitif ayrımcılık sağlandı. Proje kapsamında eğitim alan kadınlara 2 yıl iş garantisi verilirken, daha fazla kadının sektörde yer alması hedefleniyor. Mersin MerPort Lojistik Genel Müdürü Murat Fazlı Bilik, projeyle kadın istihdamını artırmayı amaçladıklarını belirterek, “Camdan tavanları kıra kıra bugüne geldik, kadınların sektöre katılımı, lojistiği dönüştürecek” dedi.

Yeliz ve Ayşe: Sektörde kadın gücü

Muazzez Araç’ın buluştuğu kadınlardan biri de projenin ilk şoförü Yeliz Duman oldu. Çocukluğundan beri büyük araçlara ilgi duyduğunu belirten Yeliz Duman, “Ev hanımıydım, TIR şoförü oldum. Eşim ve ailem bana hep destek oldu. Bu iş dışında başka bir meslek düşünmüyorum. MerPort’un desteği, sektöre güvenle adım atmamı sağladı” diye konuştu.

Diğer kadın TIR şoförü Ayşe Taşdemir ise “Oğlumun gördüğü bir iş ilanına başvurarak sektöre adım attım. Eşimin ve oğlumun desteğiyle bu işe başladım. İşimi severek yapıyorum. Kadınlar olarak her sektörde yer almalı ve toplumsal cinsiyet ayrımlarını ortadan kaldırmalıyız” ifadesini kullandı.

Kadın istihdamı sektöre yeni bir soluk getiriyor

Kadın TIR şoförleriyle gerçekleştirdiği buluşmada, kadınların lojistik gibi zorlu bir sektörde önyargıları yıkarak başarı sağladıklarının altını çizen Muazzez Araç da şöyle konuştu: “Yeliz ve Ayşe gibi kadınlarımız, bu sektörde hem toplumsal cinsiyet kalıplarını yıkıyor hem de sektöre taze bir soluk getiriyor. Kadınların iş dünyasındaki varlığı, sektörümüzü daha da güçlendirecek. Kadınların iş gücüne katılması sadece sosyal bir gereklilik değil, aynı zamanda lojistik sektörünün gelişimi için de kritik bir önem taşıyor. Benzer projeler hem kadınları güçlendiriyor hem de sektörde yeni fırsatlar yaratıyor. Kadınların her alanda desteklenmesi toplumsal kalkınmayı hızlandıracak. Kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik büyümenin yanı sıra toplumsal kalkınma ve refahın da önünü açacak.”

Kadınların sektördeki başarısı, eşitlik için önemli bir adım

Görüşmenin sonunda kadın şoförlerle gerçekleştirdiği buluşmanın lojistik sektöründe cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik atılan önemli bir adım olduğunu, MerPort’un projeleri ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık politikasının sektördeki önyargıların kırılmasına ve kadınların daha fazla alanda yer bulmasına olanak tanıyacağını dile getirdi. Araç, "Kadınların iş dünyasında daha fazla rol alması, sektörel büyümeyi hızlandırırken, toplumsal cinsiyet eşitliği adına da önemli bir gelişmedir. Şirketimizde kadın TIR şoförü alımı için kapsamlı görüşmeler yürütüyoruz. Kadın istihdamını destekleme ve sektördeki çeşitliliği artırma hedefimiz doğrultusunda attığımız bu adım, AGİT Nakliyat'ın toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemi gözler önüne seriyor. Yeni alımlarla birlikte, kadın şoförlerin sektörde daha aktif rol üstlenmesi ve iş gücünün güçlendirilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.