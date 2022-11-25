Kadınlar, mor forma kampanyası ile güçlenecek

SAMSUN - Yıldırım Vakfı Kadınlar için ücretsiz Öz Savunma Programı’nı genişleterek, kadınların zihinsel ve fiziksel olarak güçlenmesine katkı sağlamaya devam edecek. Eğitime, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve gençliğin gelişimine odaklanarak toplumda fark yaratacak ve yaşam standartlarını yükseltecek faaliyetler yürüten Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde Yılport Samsunspor ile birlikte 25 Kasım 2021 tarihinde başlattığı Mor Forma Kampanyasını büyütüyor.

Yıldırım Vakfı’nın odaklandığı en önemli çalışma alanlarından birinin kadına yönelik şiddetin önlenmesi olduğunu vurgulayan Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Direktörü Zeycan Yıldırım, Kadın Öz Savunma Programı ile kadına yönelik şiddetle mücadelede “öz savunmanın güçlendirilmesi” yaklaşımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Yıldırım, “Türkiye’de kadınların yüzde 38’i hayatlarında en az bir kez fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Dünya Sağlık örgütüne göre bu oran Avrupa’da yüzde 25, Dünya genelinde ise yüzde 30. Toplumsal bir salgına dönüşen kadına yönelik şiddete sürdürülebilir bir çözüm üretebilmek için kadınların tehlike anında kendilerini koruyacak bilgi ve becerileri kazanması çok önemli" diye konuştu.

Mor forma satışlarının geliri kadınlar için kullanılacak



Yıldırım, vakfın,1 yılda 450 kadına ücretsiz öz savunma eğitimi verdiğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette öz savunma kısa vadeli bir çözümdür, uzun vadeli çözümün kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi ve toplumsal bir dönüşümün sağlanmasıdır. Yılport Samsunspor ile başlattığımız 'Mor Forma' kampanyamızın ulusal ve uluslararası platformlarda daha fazla görünür hale gelerek bu farkındalığa destek olmasını istiyoruz. Arjantin Milli Takımı’nın kadın haklarına ve cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için mor forma ile sahaya çıkması da uluslararası farkındalığa güzel bir örnek oldu. Mor Forma satışından elde edilen gelirin yüzde 10’unu kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla yapacağımız projelere aktaracağız.”

Dünyanın en ağır forması…



Garip ve Zeycan Yıldırım Vakfı Direktörü Zeycan Yıldırım’ın öncülük ettiği ve tasarımını bizzat gerçekleştirdiği, Yılport Samsunspor Futbol Kulübü tarafından yürütülen 'Dünyanın En Ağır Forması Mor Forma' kampanyası kapsamında forma satışının yüzde 10'u ile oluşturulan fon, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi çalışmaları için kullanılacak. Üzerinde 15 farklı dilde “kadına şiddete hayır” yazılı mor formaların satışı 2022-2023 futbol sezonunda da devam ediyor. Yıldırım Vakfı, bugüne kadar İstanbul, Samsun ve Kocaeli’nde toplam 450 kadın için ücretsiz öz savunma dersleri düzenledi. Öz savunma derslerinde, kadınların bu konuda farkındalık kazanması ve temel öz savunma becerilerinin edinilmesi hedefleniyor. Kadınlar hem zihinsel hem fiziksel olarak güçlenmenin nasıl mümkün olduğunu öğrenirken, saldırı anında kendilerini fiziksel olarak koruyacak savunma taktiklerini de öğreniyor.