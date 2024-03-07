'Kadınların her alanda var olmalarını desteklemek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz'

ESKİŞEHİR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Melis Yurtbay, “Dünyanın dört bir yanındaki kadınları kutlamak, onların önemli katkılarını ve başarılarını hatırlamak için bugünü bir fırsat olarak görüyorum. Bu özel gün vesilesiyle, Yurtbay Seramik olarak fırsat eşitliğine, kadın istihdamına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiğimiz önemi bir kez daha vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Yurtbay Seramik olarak kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmenin ve onlara eşit fırsatlar sağlamanın en temel değerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Yurtbay, kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmesini teşvik etmek ve onların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli destek ve olanakları sağlamak amacıyla çeşitli programlar ve politikalar geliştirdiklerini söyledi. Melis Yurtbay, sözlerine şöyle devam etti: “Kadın çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımız, şirketimizin başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Onların çeşitliliği, yetenekleri ve perspektifleri, işimizi daha zengin ve daha başarılı kılmaktadır. Kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek ve onlara destek olma hususunda sadece doğru olanı yapmakla kalmıyor, aynı zamanda şirketimizin sürdürülebilir büyümesi için de önemli bir faktör oluşunu daima vurguluyoruz. Bugün, kadınların gücünü ve potansiyelini kutlarken, aynı zamanda bu mücadeleye devam etme sözü veriyoruz. Daha adil, daha eşit ve daha kapsayıcı bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Kadınların her alanda var olmalarını ve başarmalarını desteklemek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”