Kadınların iş dünyasındaki temsili yapay zekâ çağında yeniden ele alındı

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EKONOMİ (BURSA) - İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi gündemi, 9. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi’nde ele alındı. UN Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu tarafından bu yıl “DENGE: Dünün Deneyimi, Yarının Vizyonu” temasıyla düzenlenen zirvede, dijitalleşme ve yapay zekânın çalışma hayatına etkilerinden kadınların üst yönetimdeki temsiline kadar birçok başlık değerlendirildi.

Bu yıl 10. kuruluş yılını kutlayan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun zirvesi, Villa Verde’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Aslı Saka, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez ve UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Özgür Tokgöz Altun konuştu.

CEO pozisyonlarında kadın temsilinde yüzde 14

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Özgür Tokgöz Altun, şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini daha fazla gündemlerine almalarına rağmen kadınların üst düzey karar alma mekanizmalarındaki temsilinin halen düşük seviyede bulunduğunu belirtti. UN Global Compact Türkiye 2025 İlerleme Bildirimi Analizi'ne göre Türkiye’de şirketlerin yüzde 89’unun cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını önceliklendirdiğini aktaran Altun, kadınların sürdürülebilirlikten sorumlu üst düzey yönetici pozisyonlarındaki oranının yüzde 37, CEO pozisyonlarındaki oranının ise yüzde 14 olduğunu söyledi.

Teknolojik dönüşümün mevcut eşitsizlikleri derinleştirmemesi gerektiğini vurgulayan Altun, kadınların yapay zekâ şirketlerindeki C-seviye yönetici pozisyonlarında yalnızca yüzde 13 oranında temsil edildiğine dikkat çekti. Altun, üretken yapay zekâdan en fazla etkilenmesi beklenen mesleklerde çalışanların ise yüzde 57’sinin kadınlardan oluştuğunu belirterek, yapay zekâ dönüşümünün aynı zamanda bir yönetişim meselesi olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

“Kadınların kazanımlarını korumalıyız”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Perihan İnci ise kadınların ekonomik hayata katılımında mevcut kazanımların korunması ve yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlara eşit erişimin sağlanması gerektiğini söyledi. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2026 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’na atıfta bulunan İnci, Türkiye’nin 145 ülke arasında 126. sırada yer aldığını belirterek, mevcut ilerleme hızının korunması halinde küresel cinsiyet eşitliğine ulaşılmasının yaklaşık 120 yıl süreceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Yeni teknolojiler ve çalışma biçimleriyle birlikte kadınların elde ettiği kazanımların korunmasının önemine işaret eden İnci, kadınların geleceğe uyum sağlayan değil, geleceği şekillendiren aktörler arasında eşit biçimde yer alması gerektiğini dile getirdi.

İnci, TÜSİAD’ın bakım eşitliğini istihdam ve sürdürülebilir kalkınma gündeminin bir parçası olarak ele aldığını belirterek, bu kapsamda hayata geçirilen “Bakım Eşitliği Şirketler Ağı”na şirketleri katılmaya davet etti.

Kadınların ekonomik hayatta güçlenmesi için eğitim, istihdam ve beceri gelişiminde fırsat eşitliğinin artırılması, bakım ekonomisine yönelik kurumsal mekanizmaların yaygınlaştırılması, karar alma mekanizmalarında ve üst yönetimde eşit temsil ile şiddete karşı sıfır tolerans yaklaşımının birlikte ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Geçmiş deneyimlerden geleceğin vizyonuna

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen “DENGE: Dünün Deneyimi, Yarının Vizyonu” oturumunda ise şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki uygulamaları ve geleceğe yönelik yaklaşımları ele alındı.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu’nun moderatörlüğündeki oturumda FİBA Holding Sürdürülebilirlik Müdürü Dilek Özmen, Enerjisa Enerji İletişim Direktörü Göktürk Demirel, Oyak Renault Tedarik Zinciri Direktörü Sibel Bayat ve Mapsis Metal Kurucusu Filiz Akkaş Demir konuşmacı olarak yer aldı.

Platform 42 şirketi buluşturuyor

2016 yılında BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim Grup koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle kurulan UN Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesine yönelik çalışmaları Bursa iş dünyasında yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Platformda farklı sektörlerden 42 WEPs (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) imzacısı şirket bulunuyor. Platform; şirketler arasında deneyim ve bilgi paylaşımını desteklemenin yanı sıra WEPs prensiplerinin yaygınlaştırılması, iş dünyasında aile içi şiddete karşı ortak politikalar geliştirilmesi ve toplumsal etki oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.