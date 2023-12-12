Kadooğlu Yağ, Gaziantep’in Yıldızları ödülünü aldı

GAZİANTEP

2023 yılında sektöründe elde ettiği başarılardan dolayı birçok ödül alan Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ’a bir ödül de Gaziantep Sanayi Odası’ndan geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katıldığı Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni 2023’te Kadooğlu Yağ Gaziantep’in Yıldızı Ödülü aldı. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Gaziantep’in Yıldızları 2023 Ödül Töreni’nde Kadooğlu Yağ’ın ödülünü Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu Gaziantep Vali Vekili Muhammet Önder’den aldı.

75’i aşkın ülke mutfağında Kadooğlu Yağ var

75’in üzerinde ülke mutfağında Kadooğlu Yağ markalarının kullanıldığına dikkat çeken Kadooğlu Yağ CEO’su Celal Kadooğlu, “2023 yılı sektörümüzde firmamızın liderlik yolunda önemli adımlar attığı bir yıl oldu. 2023 yılının son günlerine gelindiğinde başarılarından dolayı firmamıza GAİB tarafından İhracatın Yıldızı, Gaziantep Sanayi Odası tarafından ise Gaziantep’in Yıldızı ödülleri verildi. Bu başarının ardında büyük bir ekip ve Kadooğlu Yağ ailesi var. Kadooğlu Yağ olarak güçlü ve dinamik ekibimizle her gün aynı özenle ürettiğimiz ayçiçek, mısır, pamuk ve margarin yağlarımızı; Kadoo, Bizce, Brinto, Mayra, Azime ve Elianto markalarımızla 75’in üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Şirketimiz aynı zamanda 5 bölge müdürlüğü ve yaygın distribütörlük ağı ile Türkiye’nin dört köşesinde hizmet veriyor. Tesislerimize yaptığımız yatırımlarla rekabet gücümüzü sürekli artırıyoruz. 2021 yılında yeni rafineri tesisimizi devreye alarak rafineri kapasitemizi 900 ton/gün’e çıkardık. Dolum kapasitemiz ise 1.550ton/gün’e ulaştı” dedi.

Kadooğlu; ödül için emeği geçen herkese teşekkür ederken, gelecek yıllarda da bölgeye ve ülkeye katkı sağlamak için daha çok çalışacaklarını ekledi.