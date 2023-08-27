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Kafkas Üniversitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Haber Merkezi
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Veteriner Fakültesi mevkisinde bulunan ağaçlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören özel güvenlik ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine olay yerine Kars Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ve özel güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.