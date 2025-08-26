Kağıtspor, Kocaeli’yi yeniden 1. Lig’de temsil edecek

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin spor yatırımları meyvesini vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor, Çağdaş Bodrumspor’un ligden çekilmesi üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan 1. Lig daveti aldı. Kağıtspor’a yapılan yatırımlar ve kulübün kurumsal yapısı Federasyonun kararında etkili oldu.

Alınan kararı Kocaelililerle paylaşarak, yeni sezon öncesi güçlü bir hazırlık dönemi geçireceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kulübümüze 2025-2026 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde yer almamız için resmi davet iletilmiştir. Bu büyük gururu memnuniyet ve sorumluluk bilinciyle karşılıyor; şehrimizin adını Birinci Lig’de en güçlü şekilde temsil etmek için hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız; ligde en iyi şekilde mücadele ederek camiamızı ve Kocaeli’mizi başarıyla temsil etmektir” ifadelerini kullandı.