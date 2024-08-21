KAHEV'den gençlere eğitim bursu

Temel Akbaş / Eskişehir

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine bağlı, her yaştan başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere yönelik burs başvuruları, 15 Ağustos-15 Eylül 2024 tarihleri arasında www.kahevburs.com adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.

Eğitime erişimde eşitlik için bir adım

31 Aralık 2018'de kurulan KAHEV, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Vakıf, sadece burs vermek ile kalmayıp, ülke genelinde okulların eğitim şartlarını iyileştirmek ve güncel eğitim imkanlarına ulaşmasını sağlamak için de çalışmalar yürütüyor. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, verimli ve etkin bir eğitim sisteminin yaygınlaşması için çabalayan KAHEV, gençlerin geleceğine yatırım yapıyor.

Gençlerin geleceğine ışık tutuyor

Eğitim hayatları boyunca zorluklarla mücadele eden ve ülkenin geleceği için eğitimin önemini bilen kadın hekimlerin bir araya gelmesiyle kurulan KAHEV, genç nesillerin bilim, teknoloji, sanat ve spor gibi alanlarda ülkemizi ileriye taşımasına katkı sağlamayı hedefliyor. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler yetiştirmek için çalışan vakıf, gençlere ışık olmak amacıyla var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Burs başvuruları nasıl yapılır?

Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatında zorlanan öğrenciler, 15 Eylül 2024 tarihine kadar www.kahevburs.com adresinden başvuru yapabilirler. Başvuru formu ve detaylı bilgiler vakfın resmi internet sitesinde yer almaktadır.