Kahramanlık destanın 105. yılı törenlerle kutlandı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nın 105. yılı, Cumhurbaşkanı Vekili Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Trabzon Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Başkan Görgel, “Bundan 105 yıl önce bu kadim şehir, istiklali için gözünü kırpmadan can veren kahramanların destanına şahit olmuştu. İşte bugün de aynı ruhla, aynı inançla buradayız. Biz, esareti değil, şerefi tercih edenlerin mirasçısıyız. Tüm kalbimle ifade ediyorum; Sönmez bu ocak, sönmeyecek inşallah. 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü, Trabzon Caddesi’nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen programda, devlet yetkilileri ve protokol üyeleri, coşkulu kalabalıkla buluştu. Kutlamalar; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in, araç üzerinde katılımcıları selamlamasıyla başladı. Programda; Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, milletvekilleri, şehir protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da yer aldı.

İstiklal Madalyası Şanlı Bayrağımızda Dalgalandı

Kutlama programında, Kahramanmaraş’ın onuru olan kırmızı şeritli İstiklal Madalyası, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından Türk Bayrağı’na takılarak göndere çekildi. Bu anlamlı an, alanı dolduran binlerce vatandaş tarafından coşku ve gururla karşılandı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından, milli ruhu yansıtan şiir dinletileri ve “Sönmez Bu Ocak” ile “Kadın Oradaydı” adlı kısa film gösterimleri izleyicilerle buluştu. Mehteran konseri, “Kurtuluş Destanı” adlı tiyatro gösterisi ve Jandarma Komando birliğinin tüfekli hareketler gösterisi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

“Esareti Değil, Şerefi Tercih Edenlerin Mirasçılarıyız”

12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinliklerinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün, tarihin yüklediği bir sorumluluğun, bir şuurun, bir inancın izinde toplanmış bulunuyoruz. 6 Şubat’ta yüreklerimize ateş düşüren büyük bir felaket yaşadık. Ama biz Maraşlılar olarak, bu toprakların bize miras bıraktığı iradeyle, imanı ve cesareti kuşanarak, bir kez daha ayağa kalkmanın mücadelesini veriyoruz. Bugün, tarihin tekerrür ettiği bir noktadayız. Bundan 105 yıl önce bu kadim şehir, istiklali için gözünü kırpmadan can veren kahramanların destanına şahit olmuştu. İşte bugün de aynı ruhla, aynı inançla buradayız. Depremin açtığı yaralar, kayıplarımızın hüznü hala içimizi burkuyor. Ama biliyoruz bu şehrin evlatları yılmayanların, yıkılmayanların torunlarıdır. Biz, Sütçü İmam’ın, Senem Ayşe’nin, Arslan Bey’in, Ali Sezai Efendi’nin torunlarıyız. Biz, esareti değil, şerefi tercih edenlerin mirasçısıyız” cümlelerini kaydetti.

“Sönmez Bu Ocak”

Başkan Fırat Görgel konuşmalarının devamında, “Bu şehir, tarihin her döneminde imanı ve fedakârlığıyla anılmıştır. Deprem sonrası şehirlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden imar ederken, yalnızca taşları üst üste koymuyoruz; şehrimizin ruhunu, maneviyatını ve Türkiye’ye mal olan kahramanlığını da yeniden inşa ediyoruz. Nasıl 105 yıl önce atalarımız birbirine kenetlendiyse, bizler de bugün yaşadığımız bu büyük sınav karşısında omuz omuza duruyoruz. Kahramanmaraş’ın hikâyesini, Kahramanmaraş’ın destanını yeniden yazıyoruz. Tüm kalbimle ifade ediyorum; Sönmez bu ocak, sönmeyecek inşallah” ifadelerini kullandı.

“Kurtuluş Bayramımız Kutlu Olsun”

Başkan Fırat Görgel konuşmasını, “Biliyoruz ki her imtihan, sabrın ve dirayetin bir göstergesidir. Biz sabrettikçe, çalıştıkça, mücadelemizi sürdürdükçe, Allah’ın izniyle Kahramanmaraş’ımızı eskisinden daha güçlü, daha güzel bir hale getireceğiz. Bu vesileyle, hem 6 Şubat’ta kaybettiğimiz canlarımıza hem de milli mücadelemizin kahramanlarına Allah’tan rahmet diliyor, bu vatan için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum. Şehrimizin daima yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah, birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kurtuluş şehitlerimizi rahmetle anıyor, hemşehrilerimizin 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum” sözleriyle noktaladı.

“Maraş’ın Mücadelesi Kurtuluş Mücadelesinin Meşalesini Ateşlemiştir”

Vali Mükerrem Ünlüer, “Bugün, tarihimizin en şanlı sayfalarından birini yazdığımız, bağımsızlığımız ve onurumuzu canımız pahasına koruduğumuz 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 12 Şubat yalnızca bir kurtuluş günü değil, aynı zamanda imanın, vatan sevgisinin ve millet olma bilincinin destanlaştığı bir gündür. Maraş halkı, hiçbir yerden destek almadan yalnızca inancı, cesareti ve kararlılığıyla düşmanı bu topraklardan söküp atmış, hürriyet aşkının ne denli büyük olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu destan sadece Maraş’ın değil tüm milletimizin kaderini değiştiren, kurtuluş mücadelesinin meşalesini yakan da bir zaferdir” diye konuştu.

“Ecdadımızın Mücadelesi Bizlere İlham Oluyor”

Vali Ünlüer konuşmalarının devamında, “Kahraman ecdadımız namus bildiği vatan toprağını canı pahasına savunmuş, Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olmaz diyerek bağımsızlığa olan sarsılmaz inancını tarihe kazımıştır. Ecdadın 105 yıl önce gösterdiği kahramanlık bugün de bizlere yol göstermekte, her türlü zorluk karşısında daha güçlü durmamızı sağlayan en büyük ilham kaynağı olmaktadır. Bu vesileyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Maraş’ın kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, 6 Şubat deprem şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılını tebrik ediyorum” cümlelerini kaydetti.

“Maraş’ın Mücadelesi Anadolu’ya İlham Oldu”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılında burada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. 12 Şubat 1920, Kahramanmaraş’ın Fransız işgalinden kurtulduğu ve milletimizin özgürlük sevdasını tüm dünyaya gösterdiği şanlı bir tarihtir. Kurtuluş mücadelesinin meşalesinin yakıldığı ilk yerlerden biri olan Maraş’ta halk kendi çabaları ve iradeleriyle bir direniş başlatmışlardır. Rıdvan Hoca’nın ‘Kalesinde Fransız bayrağı dalgalanan bir yerde Cuma Namazı kılmak caiz değildir’ sözüyle ayağa kalkan bu kahraman şehir; Arlanbey’i, Sütçü İmam’ı ve nice meçhul kahramanlarıyla işgalcilere karşı 22 gün 22 gece mücadele vermiştir. Maraş’ı Kahramanmaraş yapan bu eşsiz direniş, sadece bu toprakları değil tüm Anadolu’nun bağımsızlık mücadelesine ilham kaynağı olmuştur. Aynı ruh bugün de emperyalist güçlere karşı onurunu, toprağını, vatanını, mukaddesatını koruma gayreti içinde olan tüm mazlumlara da ilham vermektedir” dedi.

“Kahramanmaraş, Edebiyat ve Düşünce Merkezidir”

Kahramanmaraş’ın edebiyat alanında var olan potansiyeline de değinen Yılmaz, “Kahramanmaraş, sadece tarih yazan bir şehir değil aynı zamanda o tarihi ruhunu yaşatan bir edebiyat, kültür ve düşünce merkezimizdir. Bu kadim topraklardan doğan fikir ve sanat adamları, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine yön vermiş, kalemleriyle, sözleriyle insanlarımıza ışık tutmuştur. Karacaoğlan’dan Âşık Mahzuni Şerif’e, Abdurrahim Karakoç’tan Bahaettin Karakoç’a birçok yazar ve fikir insanı halkın duygularına tercüman olmuş, nesilden nesle aktarılan medeniyetimize katkılarda bulunmuşlardır. Bu güçlü edebi miras; Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Adil Erdem Bayazıt, Alaeddin Özdenören ve Mehmet Akif İnan gibi büyük kalemlerle daha da derinleşmiş, 7 Güzel Adam ile Anadolu’nun ruhu ilmek ilmek işlenmiştir. Bu zenginlik Kahramanmaraş’ı sadece bir şehir olmanın ötesine taşımış, onu medeniyetimizin taşıyıcı sütunlarından biri haline getirmiştir” diye konuştu.

“Kahramanmaraş Birlik ve Beraberlikle Yeniden Ayağa Kalkıyor”

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş ve deprem bölgesi diğer şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması noktasında gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalara da değinen Yılmaz, “Kahramanmaraş, adıyla anılan kahramanlığın sadece bir unvan olmadığını, tarihin her döneminde yaşanan acılar ve felaketler karşısında gösterdiği onurlu duruşuyla kanıtlamıştır. Milli Mücadele yıllarında Maraş, işgale karşı boyun eğmeyen ve özgürlüğünü kendi elleriyle kazanan bir şehir olarak tarihin şanlı sayfalarında yerini almıştır. 2 yıl önce ise Kahramanmaraş, yaşadığımız acı deprem felaketiyle bir kez daha sınanmış ama yine birlik ve beraberlikle yaralarını hızla sararak ayağa kalkmıştır. Bu vesileyle asrın felaketinde yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabırlar diliyorum. Depremle ocaklarımıza düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece gündüz demeden devletimiz tüm imkânlarını seferber etti. 2 yıldır aralıksız süren inşa ve ihya çalışmalarımızın meyvelerini teslim edilen konut ve iş yerleriyle, yapılan yol ve köprülerle, inşa edilen okullar ve hastanelerle ve birçok hizmetle, teşvikle, destekle sürdürüyoruz. Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 Trilyon TL’yi aşan yatırım yaptık. 2025 yılında da deprem bölgemize 584 Milyar TL’lik kaynak tahsis ettik” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’ın Kurtuluş Bayramı’nı Tebrik Ediyorum”

Cumhurbaşkanı Vekili Cevdet Yılmaz konuşmasını, “TBMM tarafından İstiklal Madalyası ve Kahraman unvanıyla şereflendirilen Kahramanmaraş’ın bu gurur dolu Kurtuluş Bayramı’nı tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla yâd ediyorum. Onların aziz hatırasını yaşatarak milletçe kenetlenip ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağız” cümleleriyle noktaladı.

Kurtuluş Bayramı kutlama etkinlikleri, geleneksel geçit töreni ile son buldu. Milli birlik ve beraberliğin vurgulandığı bu görkemi etkinlikler, halkın yoğun katılımıyla coşku içinde tamamlandı. Tarihi zaferin 105. yılında Kahramanmaraş halkı, bir kez daha atalarının kahramanlığını ve bağımsızlık aşkını gururla andı.