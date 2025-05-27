Kahramanmaraş, Etnospor Kültür Festivali’nde göz kamaştırdı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali’nde Kahramanmaraş’ın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini ziyaretçilere tanıttı. Binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi, Kahramanmaraş’ın köklü geçmişine, zengin mutfağına ve geleneksel el sanatlarına yakından tanıklık etme imkânı buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde kenti başarıyla temsil etti. 22 – 25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen ve 35 ülkeden katılımcının yer aldığı dev organizasyonda, Kahramanmaraş’ın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginlikleri ziyaretçilere tanıtıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tanıtım çadırı, festivalin en yoğun ilgi gören alanlarından biri oldu. Binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi, Kahramanmaraş’ın köklü geçmişine, zengin mutfağına ve geleneksel el sanatlarına yakından tanıklık etme imkânı buldu. Çadırda sergilenen yöresel ürünler, geleneksel motiflerle bezenmiş el emeği göz nuru eserler ve kültürel objeler büyük beğeni topladı.

Dondurma Festivalin Öne Çıkan Lezzeti Oldu

Festival boyunca ziyaretçilere ikram edilen meşhur Maraş Dondurması ise etkinliğin öne çıkan lezzeti oldu. Uzun kuyruklar oluşturan misafirler, dondurmanın hem lezzetine hem de ustalarının sunduğu geleneksel sunum şovlarına hayran kaldı.

Kahramanmaraş Çadırı Ziyaretçilerin Uğrak Noktası Oldu

Kahramanmaraş’ın tanıtımında gastronomi kadar el sanatları da ön plandaydı. Ahşap oymacılığından bakırcılığa, geleneksel kumaşlardan yöresel kıyafetlere kadar birçok unsur, kültürel çeşitliliği gözler önüne serdi. Festival alanında hem görsel hem de deneyimsel anlamda zengin bir atmosfer oluşturan Kahramanmaraş çadırı, ziyaretçilerin sık uğradığı ve uzun vakit geçirdiği noktalar arasında yer aldı. Kahramanmaraş’ın Etnospor Kültür Festivali’ndeki etkileyici tanıtımı, şehrin turizm potansiyeline katkı sunarken, katılımcılara da Anadolu’nun kadim kültürleriyle buluşma fırsatı sundu.

Federasyon Başkanı Akgül’den Büyükşehir’in Tanıtım Çadırına Ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kültür çadırını ziyaret edenler arasında önemli isimler de yer aldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Kahramanmaraş standını gezerek sunulan kültürel ürünler ve ikramlar hakkında bilgi aldı. Akgül, Kahramanmaraş’ın zenginliklerini takdirle karşıladığını belirterek, şehrin değerlerinin bu tür organizasyonlarla daha görünür hale gelmesinin önemine vurgu yaptı.