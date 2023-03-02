Kahramanmaraş’a Kocaeli Çarşısı kuruluyor

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin birinci günü Kahramanmaraş’da görevlendirilen Vali Seddar Yavuz, bir taraftan yapılan çalışmaları koordine ederken bir taraftan da depremzede vatandaşları ziyaret ederek eksiklerini tamamlamaya ve ihtiyaçları yerinde inceleyerek çözümü noktasında gerekli çalışmaları titizlikle yürütmeye çalışıyor.

Deprem bölgesinde ticari hayatın tekrar başlamasının çok önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz; “Kahramanmaraş’ta işyerleri yıkılan esnaflarımız için 50 adet işyerinin bulunduğu Kocaeli Çarşısı kuracağız. Ticari hayatın tekrar başlaması için çok önemli bir ihtiyaç. Kocaelili hemşehrilerimin maddi bağışlarını esirmeyeceklerine olan inancım sonsuz.” diyerek tüm Kocaelili vatandaşları Valilik tarafından açılan deprem yardım hesabına nakdi yardımda bulunmaya davet etti.



Vali Yavuz, “Her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket eden, nerede bir ihtiyaç varsa oraya yardıma koşan Aziz Milletimizin her bir ferdine ve tüm Kocaelili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yapılan ayni ve nakdi yardımları depremzede kardeşlerimize titizlikle ulaştırmaya devam edeceğiz.” dedi.