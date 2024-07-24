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Kahramanmaraşlı iş insanı Mehmet Fethi Arifioğlu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın önde gelen sanayicilerinden, Karacasu Tekstil kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fethi Arifioğlu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraşlı iş insanı Mehmet Fethi Arifioğlu hayatını kaybetti
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Bir süredir Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Kahramanmaraş'ın duayen iş insanlarından Mehmet Fethi Arifioğlu hayatını kaybetti. Arifioğlu’nun cenazesi Kahramanmaraş’ta yarın Abdulhamithan Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verilecek.

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