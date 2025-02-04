Kahramanmaraş’ta 3. Uluslararası Afet Kongresi

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle gerçekleştirilen 6 Şubat anma programları, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3. Uluslararası Afet Kongresi ile başladı. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen ve toplam üç gün sürecek olan kongrenin ilk gününde, afetlerin toplum, yapı ve sağlık üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alındı.

6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma programları Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Afet Kongresi ile başladı. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kongreye, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. Tuba Köksal, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Atalar, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.

Afetlerin Toplum, Yapı ve Sağlığa Etkileri Tartışıldı

Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen ve toplam üç gün sürecek olan kongrenin ilk gününde, afetlerin toplum, yapı ve sağlık üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alındı. Akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve uzmanlar tarafından yapılan sunumlarda, afetlerin şehirleşme, bina dayanıklılığı, halk sağlığı ve psikososyal etkileri gibi konular masaya yatırıldı. Kongrenin ilk gününde, afet risklerinin azaltılmasına yönelik teknik çalışmalar da paylaşıldı. Alanında uzman akademisyenler, deprem bölgelerinde yapısal güçlendirme teknikleri, kriz yönetimi stratejileri ve toplum tabanlı afet yönetimi konularında detaylı bilgiler sundu. Toplumu bilinçlendirme ve afetlere karşı daha dirençli hale getirme amacını taşıyan kongre, 6 Şubat Perşembe gününe kadar devam edecek. Kongre boyunca farklı oturumlarla afetlere dair bilimsel veriler, saha tecrübeleri ve gelecek planlamaları üzerine değerlendirmeler yapılmaya devam edecek.

“Birlik Olarak Acının Üstesinden Geldik”

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen, “Afetler insanlık tarihi boyunca büyük yıkımlar yaratmış aynı zamanda toplumun direncini, dayanışma gücünü ve yeniden inşa etme kabiliyetini de sınamıştır. 6 Şubat 2023’te şehrimiz merkezli yaşadığımız büyük depremlerde de hep birlikte büyük bir imtihandan geçtik. Ancak bizler bu acıyı ve zorlukları hep birlikte aşmayı başardık. Çünkü bizler birlikte hareket etmenin gücünü bilen bir toplumuz. 6 Şubat’ta yaşanan büyük depremin ardından şehir olarak ilk andan itibaren bir olduk, birlik olduk. Ülkemizin dört bir yanından gelen yardımlar, gönüllülerin ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali, deprem sonrası hayatın yeniden kurulması için gösterilen çabalar bize bir kez daha insanlığın gücünü ve dayanışma ruhunun ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi” dedi.

“Şehrimizi Hep Birlikte Yeniden İnşa Ediyoruz”

Beşen konuşmalarının devamında, “Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için başlattığımız çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Bugün Kahramanmaraş’ta yeniden inşa edilen konut ve iş yerleri, alt ve üstyapı projeleri, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sunma adına büyük özveriyle sürüyor. Bu inşa sürecinde tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Bu birlik ve beraberlik, şehrimizin yeniden inşa sürecinde büyük rol oynadı. Bu süreçte insanların psikolojik iyileşmesinin de önemini göz ardı etmedik” cümlelerini kaydetti.

“Daha Güçlü Bir Dayanışma Ağı Kuruyoruz”

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Mehmet Beşen, “Bu kongre, tecrübelerimizi paylaşmak ve çözüm önerileri geliştirmek için büyük bir fırsat. Afetlerin etkilerini en aza indirmek için geliştirdiğimiz stratejileri, yenilikçi çözümleri ve deneyimlerimizi paylaşarak, dünyanın dört bir yanından benzer afetlere karşı daha güçlü bir dayanışma ağı kurmak için önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Afetlerin etkilerini daha iyi anlamak, afetlere karşı alınabilecek önlemleri geliştirmek ve toplumların afetlere karşı dayanıklılığını artırmak adına bu kongrenin şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.