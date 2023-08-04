  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Şehirler
  3. Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Takip Et

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bulutoğlu Mahallesi kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 152 yangın söndürme personeli, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi, 5 su tankı, 4 ilk müdahale aracıyla yangına müdahale etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, yangın bölgeye yakın olan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Karartı, AA muhabirine, soğutma çalışmaları süren yangında, yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü söyledi.