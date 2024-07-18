Kalaycı’dan otomobil firmalarına Konya’ya yatırım çağrısı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan 156 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, dikkat çekici bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, Konya'nın yatırım için sunduğu avantajları detaylı bir şekilde açıklayan Kalaycı, otomotiv firmalarına yatırım çağrısında bulundu. Kalaycı, “Konya’ya yatırım yapan kazanır” diyerek, Konya'nın hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Konya’nın otomotiv üretim tesisi kurmak için gereken tüm şartları karşıladığını belirten Kalaycı, şehrin otomotiv endüstrisi açısından inovasyon alanında iddialı olduğunu söyledi. Kalaycı, "Konya, bir otomobil için gerekli tüm parçaları üretebilme kapasitesine ve büyük ölçekli yatırımlar için yeterli alanlara sahip. Ayrıca Konya, deprem riski en düşük iller arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

“Konya Kalkınma Yolu Projesi güzergahında”

Konya'nın, Kalkınma Yolu Projesi güzergahında bulunduğunu ve bu projenin stratejik hedefinin Basra Körfezi'nden Avrupa’ya ulaşımı sağlamak olduğunu belirten Kalaycı, “Bu kapsamda demir yolları, kara yolları, limanlar ve şehir merkezleri entegre bir ulaşım ağı oluşturulmaktadır. Konya-Karaman hızlı tren yolunun tamamlanmış olup Karaman-Ulukışla arasındaki yatırımın hızla devam ediyor. Bu sayede Konya’nın limanlara uygun maliyetle ve hızla ulaşımı da yakın zamanda sağlanacaktır” dedi

Konya’nın Akdeniz sahillerine daha hızlı ve kolay erişimi için Toros Dağları’nın 4 ayrı güzergahtan delinip tüneller ve bağlantı yolları yapımına dair çalışmaları hatırlatan Kalaycı, “Bunlardan Konya-Antalya arasını 2,5 saate düşüren Demirkapı Tüneli hizmete açılmış, yine Konya-Antalya yolunda Alacabel Tüneli, Konya-Alanya arasını iki saate indirecek olan yolda Kuşyuvası tünelleri, Konya-Silifke arası Sertavul tüneli ve bağlantı yollarının yapımları hızla devam etmekte olup, bitişi heyecanla beklenmektedir” şeklinde konuştu.

“Sanayinin kaydırılması ekonomik güvenliğe katkı sağlayacak”

Konuşmasının devamında, Marmara Havzası'nın ağır sanayi yatırımları ve nüfus yoğunluğu nedeniyle sıkıştığını belirten Kalaycı, “Sürdürülebilir kalkınma için sanayinin, Konya gibi, Anadolu'daki yeni merkezlere doğru kaydırılmasının, Türkiye’nin ekonomi güvenliğine katkı sağlayacağı, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltacağı, fiyatlama davranışlarına olumlu katkı sağlayacağı ve ülke kalkınmasının önündeki potansiyel riskleri en aza indireceği değerlendirilmektedir” dedi.

Kalaycı, konuşmasını, "Sonuç olarak, Konya gelişmiş sanayi altyapısı, modern organize sanayi bölgeleri, Teknopark’ı, İnnopark’ı ve Teknoloji Endüstri Bölgesiyle, teknik üniversitesi, yüksek hızlı treni ve lojistik merkeziyle KOBİ'lere dayalı altyapısı, nitelikli iş gücü, üretim ve ürün çeşitlendirme potansiyeliyle yatırım yapmak için çok uygun bir yerdir. Konya’ya yatırım yapan kazanır" diyerek tamamladı.