KALBİR 2023 yılını ''Kalite Yılı'' ilan etti

BURSA (EKONOMİ)- Kalite Birliği Derneği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda proje paydaşları ile birlikte bir toplantı düzenledi. Milli Egemenlik ve Kalite Yılı ile ilgili faaliyetler hakkında açıklama yapılan toplantıda Kalite Birliği olarak bir ilke daha imza atıldığını ve 2023 yılını "Milli Egemenlik ve Kalite Yılı" ilan edildiği belirtildi. Toplantıda konuşan Kalite Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman'ın “Kalite Birliği olarak, ‘Ne yaparsan yap, aşkla yap ve içine bilimi de kat’ söylemiyle, ilmimizin ve bilgimizin zekatını vermeye devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak seminerlerden oluşan faaliyetlerimiz, toplumun tüm kesimlerini kalite konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak yönünde olacaktır. Tüm seminerlerimiz sertifikalı ve ücretsizdir. Yapacağımız en az 100 faaliyetin veya eğitimin odağında "İş Dünyasına Hazırlık Programı: KALBİR Kalite Ordusu" eğitimleri yer almaktadır. Eğitimlerimiz, 2022 yılına kadar 14 dönem sürdürülmüş ve 1400'ün üzerinde kalite yönetim sistemi uzmanı yetiştirilmiştir. 2022-2023 döneminde "İş Dünyasına Hazırlık Programı / 15. Dönem Kalite Ordusu: TS EN ISO 9000 Yönetim Sistemleri Uzmanı Yetiştirme Programı" adıyla gerçekleştireceğimiz program ile iş dünyasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. ” dedi.

Kalite ordusu kurulacak

Eğitimlerin 14 hafta süreceğini ve Cumartesi günleri 09.00 - 13.00 saatlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirileceğini belirten Karaman “KALBİR kalite ordusu öğrencilerimiz, her hafta yapılacak 4 saatlik eğitimin 1 saatinde, Haftanın Konuğu olarak alanında uzman olan bir konuşmacı ve/veya yönetici veya işadamı ile buluşturulacak ve onların deneyimlerinden yararlanacaktır. KALBİR Kalite Ordusu öğrencilerimizi yönetim sistemleri uzmanı olarak yetiştireceğiz. Ayrıca, onlara engellerin arkasındaki fırsatları görmeyi, fırsatların önündeki engellere takılmamayı ve kalite problemleriyle savaşmayı öğreteceğiz” ifadelerini kullandı.