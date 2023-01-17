KALBİR ile Mudanya Üniversitesi güçlerini birleştirdi.

BURSA - Kalite şehri Bursa’dan yola çıkarak kalite bilincinin ülke çapında yayılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Kalite Birliği Derneği (KALBİR) ile Türkiye’nin en genç, Bursa’nın tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Törende konuşan Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Gıyasettin Bingöl, Mudanya Üniversitesi’ni kurarken kaliteyi ajandalarına ilk madde olarak yazdıklarını belirterek, bu anlamda önemli çalışmalar yapacaklarına inandığı KALBİR ile protokol imzalamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bingöl, "Kalite Birliği ile yapmış olduğumuz iş birliği protokolü ile üniversitemizde düzenleyeceğimiz kalite eğitimleri sayesinde ‘Kaliteli Üniversite’ vizyonumuzu daha da güçlendireceğiz" dedi.

“Geleceğe faydalı işler yapacağız”

Kalite Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman ise, kaliteyi ahlak olarak tanımladıklarını ifade ederek, “Kaliteli, yani ahlaklı bir gençliğin yetişmesi en büyük arzumuz ve temel vizyon projelerimizden birisidir. Biz yetiştirdiğimiz gençlere "Kalite Ordusu" adını veriyoruz ve ülkemizin ve geleceğimizin teminatı olan gençlere kalite yatırımı yaparak, ülkenin geleceğinin daha kaliteli, daha aydınlık olacak olduğunu düşünüyoruz.

Bu işbirliği protokolü sayesinde, sahada tecrübesi olan bizler ve akademik tecrübesi bulunan Mudanya Üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte gençlere ve geleceğe faydalı işler yapacağız. Eğitimlerimize katılan ve başarı sağlayan öğrencilerimizi "Kaliteci" olarak yetiştirerek, gerek mesleklerinde daha faydalı olmalarını, gerekse yeni meslek sahibi olmalarını, farkındalıklarını ortaya çıkarmalarını sağlayacağız" diye konuştu.