KalDer 24. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu “raf ömrü” temasıyla başlıyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege Bölgesi’nin önde gelen şirket, kurum ve kuruluşlarının da destek verdiği sempozyumun bu yıl ana teması “raf ömrü” olarak belirlendi. Her bitiş bir başlangıç oturumuyla başlayacak olan sempozyumda değişen ve dönüşen dünya, yeni trendler, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik, teknolojik gelişmelerin markalar açısından değerlendirilmesi, hayatımıza yeni giren fomo-yolo-jomo kavramları ile yetenek yönetimi ve çalışan bağlılığı gibi konuların öne çıkacağı sempozyum, kendi alanında uzman konuşmacıları bir araya getirecek.

"Alanının yetkin isimleri bizimle”

Geçtiğimiz yıl Manisa’da yapılan Mükemmelliği Arayış Sempozyumu sonrası bu yıl tekrar İzmir’e döndüklerini söyleyen KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü,” Alanında yetkin konuşmacılar ile birlikte sürpriz konuklarımız Serdar Kuzuloğlu, Kaan Sekban ve Oğuzhan Uğur’un da konuk olduğu ufuk açıcı oturumlar ile MAS’a katılan her bireyin yeni bir bakış açısıyla salondan ayrılmasını hedeflediklerini söyledi. Sempozyumun sonunda her yıl olduğu gibi bu yılda Yılın Başarılı Ekibi Ödülü ile Ege Bölgesi Üstün Performans Ödülü’nün sahiplerini bulacağını da dile getiren KalDer İzmir Şubesi Başkanı Ünlü, sadece ödül alanların değil bu yola giren her kuruluşun mükemmellik yolunda en önemli eşiği döndüklerini ifade etti.