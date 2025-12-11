KalDer Bursa Şube Başkanı Ürkmez: “Sürdürülebilirlik kritik bir dönüşüm alanı”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi (KalDer) ve Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle; kurumsal ve bireysel sürdürülebilirlik bilincini artırmak, sektörde çevresel ve ekonomik farkındalık yaratmak amacıyla alanın uzmanlarının sunumlarını yaptığı 2. Sürdürülebilirlik Konferansı, Merinos AKKM'de gerçekleştirildi.

KalDer Bursa Şube Başkanı Serkan Ürkmez, “Dünyamız hızla değişiyor ve geleceğimizi doğrudan etkileyen küresel riskler büyüyor. İklim değişikliği hayatımızın her alanını etkiliyor. Su kaynaklarımıza olan baskı her geçen gün artıyor. Bursa'da yaşanan su krizi bu konuda öne çıkıyor. Tüketim modelini sürdürülebilir şekilde devam ettirmemiz mümkün değil. Yaşam destek sistemleri tehdit ediliyor. Toplumsal işsizliklerin de derinleşmesi, kırılgan risklerin açık hale gelmesi sürdürülebilirliğin sadece çevresel değil sosyal alanda da öne çıkıyor. Sürdürülebilirlik kritik bir dönüşüm alanı. Bugün dünyamız yeşil dönüşüm; dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşümün yaşandığı zamanlardan geçiyor” dedi. Ürkmez, konferansın sürdürülebilirlik konusunun her alana katkısının büyük olacağının altını çizdi.

“Sürdürülebilirlik insan, çevre ve ekonomiyle birlikte ele alınmalı”

BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar ise “İnsanı sürdürülebilir kılabilirsek, çevre ve ekonomik kaynakların korunması da mümkün olur” dedi. Aşırı tüketim alışkanlıklarının doğal kaynakları hızla tükettiği ve küresel ölçekte iklim krizi, su kıtlığı ve aşırı hava olaylarının arttığına dikkat çeken Küçükkayalar, “İnsanlık Aydınlanma Çağı’ndaki rasyonel düşünceden uzaklaşıyor; toplumsal ve doğal kaynaklardaki bozulma sürdürülebilir anlayıştan uzak bir tablo ortaya koyuyor. Dijital dönüşüm, toplumsal dönüşüm ve yeşil dönüşüm sürdürülebilirlik yolculuğunda en kritik adımlardır. İnsanları sürdürülebilirlik konusunda geliştirebilirsek, çevre ve doğal kaynakların doğru kullanımını ve ekonomik kaynakların doğru kullanımını da sağlayacağımıza inanıyoruz. İnsan kaynağı ve doğal kaynaklarının bozulması küresel bir sorun olarak karşımızda duruyor” diye konuştu.

Büyükşehir kalite yolculuğuna başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de kurum olarak EFQM Mükemmellik süreci yolculuğuna başladıklarını kaydetti. Bozbey, sürdürülebilirliğin çevreden ekonomiye sosyal hayattan yönetimlere kadar ortak sorumluluk gereken bir alan olduğuna işaret eden Bozbey, “Geçtiğimiz aylarda kalite ve sürdürülebilirlik konularında yolculuğa dahil olmak için belediye ve iştirakleri olarak ulusal kalite hareketi iyi niyet bildirgesine imza attık. Bu adım Bursa’nın geleceğini planlarken kaliteyi, şeffaflığı ve sürdürülebilirliği ortak bir kurumsal kültür haline getirmemiz için önemli bir başlangıç oldu” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Semtrio CEO’su İlker Turan; Stratejik İş Modeli Sürdürülebilirlik konusunda, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve İş Dünyasına Etkileri, SÜTAŞ Grubu'nda Melis Tezel ve Arçelik Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi Özel Sektör Deneyim Paylaşımları konusunda paylaşımlarda bulundu.