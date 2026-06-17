KalDer İzmir iş dünyasını geleceğe hazırlıyor

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve Ege Bölgesi’nin önemli yönetim ve kalite buluşmaları arasında yer alan 26. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu, geniş katılımla yapıldı.

Ünlü: “Mükemmellik bir varış noktası değil, sürekli gelişen bir yolculuk”

Açılışta konuşan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nun yalnızca bir etkinlik değil, kurumların kendilerine, süreçlerine, insan kaynağına, karar alma biçimlerine ve geleceğe bakışlarına yeniden odaklandığı güçlü bir paylaşım zemini olduğunu söyledi.

KalDer İzmir Şubesi olarak yıllardır kurumların, liderlerin ve bireylerin sürdürülebilir başarı yolculuklarına katkı sunmayı görev edindiklerini dile getiren Ünlü, kalite kültürünün ve sürekli gelişim anlayışının yaygınlaşmasının kurumların geleceğe hazırlanması açısından belirleyici olduğunu ifade etti. Ünlü, “Kalite bir sonuç değil, bir düşünme biçimi. Mükemmellik ise ulaşılacak bir nokta değil, sürekli devam eden bir arayış. Bu nedenle Mükemmelliği Arayış Sempozyumu, 26 yıldır değişen dünyayı anlamaya, geleceği okumaya ve yeni sorular sormaya çalışan bir platform olarak yoluna devam ediyor” dedi.

Bu yılki sempozyum temasının “Başka Türlü” olarak belirlenmesinin tesadüf olmadığını anlatan Ünlü, teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği, yapay zekânın iş yapış biçimlerini yeniden tanımladığı, ekonomik ve sosyal dönüşümlerin kurumları her zamankinden daha fazla zorladığı bir dönemden geçildiğini ifade ederek, “Kurallar değişiyor, beklentiler değişiyor, başarı tanımları değişiyor. Geleceğin, mevcut kalıpları biraz daha iyi uygulayanların değil, gerektiğinde o kalıpları sorgulama cesareti gösterenlerin ellerinde şekilleneceğine inanıyoruz. Mottomuzda ifade ettiğimiz gibi; gelecek, başka türlü olabilme cesaretidir” diye konuştu.

Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

KalDer İzmir Şubesi tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenen Ege Bölgesi Yerel Kalite Ödülleri kapsamında verilen Ege Bölgesi Üstün Performans Ödülü ile Yılın Başarılı Ekibi Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde konuşan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, ödül sürecine katılan tüm kurumlara teşekkür ederek başarı gösteren ekipleri kutladı.

Lezita ve ESHOT Altın Ödüllerin sahibi oldu

Tören konuşmalarının ardından ödüller sahiplerini buldu. Yılın Başarılı Ekibi ödülleri Sürecinde, Bronz Ödül’e Cevher Jant A.Ş. FLOW AND GLOV Ekibi, Gümüş Ödül’e Haus Makine A.Ş. ETKİN PROJE Ekibi layık görülürken, Altın Ödül’ün sahibi Abalıoğlu Lezita Gıda’nın Lezita Enerji Gözcüleri Ekibi oldu. Kar Amacı Gütmeyen Projeler de ise Gümüş Ödül, İZELMAN Anaokulları Eğitimde Kentsel Adaletin Güçlendirilmesi Ekibi’ne verilirken, Altın Ödül’ün sahibi ise ESHOT Telemetri Projesi Ekibi oldu.

Ege Bölgesi Üstün Performans Ödülü Pine Bay Hotels&Resorts’e verildi

Bu yıl Ege Bölgesi Üstün Performans Ödülü kategorisinde değerlendirilen Göçtur Turizm A.Ş. bünyesindeki Pine Bay Hotels & Resorts Ege Bölgesi Üstün Performans Ödülü’nün sahibi oldu.

Pine Bay Hotels & Resorts, Ege Bölgesi Üstün Performans Ödülü’ne layık görülürken, Türkiye’de konaklama sektöründe bir ilki gerçekleştirerek EFQM 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi’nin sahibi olmuştur.