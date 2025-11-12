KalDer İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Kenan Doğan: “Firmalarımız özellikle ‘Yılın Başarılı Ekibi Ödülü’ kategorisine başvurmalı”

EKONOMİ / İZMİR

KalDer İzmir Şubesi’nin düzenlediği KalDer Sohbetleri’nde PwC Türkiye’nin katkısıyla “Vergi Mevzuatı ve (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) TFRS’deki Güncel Konular ile Dijital Dönüşümün Finans Fonksiyonu Üzerindeki Etkileri” konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KalDer İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Kenan Doğan, KalDer olarak, bölgede kalite kültürünü yaygınlaştırmak, sürdürülebilir yönetim anlayışını geliştirmek ve kurumların mükemmellik yolculuğuna katkı sunmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Doğan, “KalDer Sohbetlerinin dışında Yerel Kalite Ödülleri 2025–2026 başvuru sürecimiz başladı. Firmalarımızı özellikle “Yılın Başarılı Ekibi Ödülü” kategorisine başvurmaya davet ediyoruz. Bu ödül, kurumlarımızda ekip başarısını ve birlikte değer yaratma kültürünü görünür kılmak açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Panelin moderasyonunu yürüten PwC Türkiye Şirket Ortağı, Bölgeler Lideri Mehmet Karakurt, yapay zekânın test aşamasının kapandığını, artık günlük hayatımızda bulunduğunu belirterek, “Teknoloji yıkıcı değişiklikler yaparak gelişiyor. Bunu da firmalar bünyelerine katmak durumunda. Vergi mevzuatının bu kadar değiştiği bir ülkede bunu ıskalama şansımız yok” dedi.

PwC Türkiye Şirket Ortağı, İzmir Ofis Vergi Hizmetleri Lideri Hürol Genç, “Ülkelerin vergi yapılarını derecelendiren dünyada iki endeks var, onlardan bahsetmek isterim. Bir tanesi vergide rekabeti ölçen analiz. Bu endekse göre vergi oranları dikkate alındığında Türkiye 12. Sırada. Küçük bir nüans var, vergi oranı dikkate alınarak yapılıyor. Başka bir endeks var, o da verginin karmaşıklığı ile alakalı, orda ise Türkiye her zaman ilk 5 içinde” dedi.