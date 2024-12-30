KALDER İzmir Şubesi Başkanı Hakan Ünlü: “Sektörler ve firmalar arası fikir alışverişi hedefliyoruz”

İZMİR / EKONOMİ



KalDer İzmir Şubesi, ‘CEO’lar ile Kahvaltı’ etkinliklerine devam ediyor. 2024 yılının son Ceo buluşması Krone Ticari Araçlar’ın Tire’deki üretim tesisinde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, KalDer olarak düzenledikleri bu organizasyonda KalDer üyesi kurumların tepe yöneticilerini bir araya getirerek, sektörler ve firmalar arası fikir alışverişini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Firmalar arası ilişkilerin güçlendirilmesi hedefinin de olduğu bu toplantı serisinin son buluşmasını Tire’de Krone Ticari Araçlar ev sahipliğinde yaptıklarını söyleyen Ünlü, “CEO Buluşmaları, üst düzey yöneticilerin farklı kurumsal firmaların işleyişini tanıma ve deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu çok değerli bir deneyim. Krone firmasına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Erköy: “Treyler sektörünün öncüsüyüz”



Etkinliğe ev sahipliği yapan Krone Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy, yaptığı sunumda şirketin tarihçesi ve Türkiye treyler pazarındaki yeri hakkında bilgiler paylaştı. Almanya merkezli Krone’nin 1906 yılında başlayan üretim serüveninin, günümüzde Avrupa’nın en büyük treyler üreticilerinden biri olarak devam ettiğini belirten Erköy, “Krone, Türkiye treyler sektörünün en önemli yabancı yatırımcılarından biri olarak sektöre öncülük ediyor. Tire fabrikamıza yaptığımız yatırımlar, Krone’nin Türkiye’ye duyduğu güveni gösteriyor ve bu yatırımlar gelecekteki büyümemizin teminatıdır” dedi. Toplantı süresince farklı sektörlerden şirketlerin kalite yaklaşımları ve uygulamaları hakkında fikir alışverişleri yapılırken, Krone’nin kalite odaklı üretim süreçleri üzerinde duruldu.

Etkinliğin son bölümünde KalDer İzmir Şubesi üyeleri, Krone Tire fabrikasını gezerek üretim hatlarını ve üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı buldu.