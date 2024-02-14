İZMİR / EKONOMİ

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi’nin yeni başkanı Hakan Ünlü oldu. KalDer İzmir Şubesi olağan genel kurul toplantısında yapılan seçimle Hakan Ünlü, görevi Dr. Senem Kılıç’tan devraldı. Tek liste ile gidilen seçimde Hakan Ünlü başkanlığındaki yeni yönetim kurulu oy birliği ile seçildi.

Toplantının açılışında konuşan KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar Dr. Senem Kılıç başkanlığındaki İzmir Şubesi’nin çok başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, Senem Kılıç döneminde Denizli Şubesi’nin açılmasına büyük emek harcandığını kendisinin merkez yönetiminde de yer almasını arzuladığını söyledi. Dr. Senem Kılıç ise yaptığı konuşmada ekonominin bir savaş aracı haline geldiği bu dönemde ülkelerin ekonomik dirençlerinin artırılmasında yetişmiş insan kaynağının etkisi tartışılmaz olduğunu belirtti.

“Sürdürülebilir bir gelecek için çalışacağız”

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü de İzmir’in sürdürülebilir kalkınmanın ve kalite odaklı yaklaşımların benimsendiği bir merkez olarak öne çıktığına dikkat çekerek, “Sizlerin desteği ve katılımıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, İzmir'i ve Türkiye'yi kalite ve mükemmellikte dünya standartlarında bir konuma taşıma yolunda önemli adımlar atmamızı sağlıyor. Yönetim kurulu üyelerimiz, gönüllülerimiz, iş ortaklarımız ve değerli üyelerimiz; sizlerin katkılarıyla kalite ve mükemmellik yolculuğumuzda daha da ileriye gideceğimizden kuşkum yok. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışacağız” diye konuştu.

Yapılan seçim sonucu KalDer İzmir Şubesi yönetim kurulu Hakan Ünlü, Kenan Doğan, Özlem Ecemiş, M. Deniz Akdoğan, Gürhan Güven, Sibel Sinem Zorlu, Sönmez Alev, Mutlu Can Günel, Harun Ümit Eren, Funda Kuru, Murat Yeter, Selin İnanlı, Anıl Şakrak, Oğuz Özmen, Arif Kaya, Figen Akdemir, Serdar Oran ve Tunç Tuncer’den oluşurken; denetim kurulunda Berhan Burulday, Burcu Uzun, Ahmet Özer, Çiğdem Turgut, Emre Uysal, Alper Kuzgun yer aldı.