Kalkınmanın yolu üretimden geçiyor

KAYSERİ/EKONOMİ

Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya, işletmelerde çalışacak eleman ve EYT kaynaklı finansman sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederek, “Son dönemlerde vergi ve harçlardaki artışlar, özellikle akaryakıttaki yüksek oranlı ÖTV düzenlemesi, sanayi üretiminde rekabeti zorlaştırmaktadır. Bu artışları enflasyon ve kayıt dışı ile mücadeleyi olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir. İstihdam, üretim ve ihracata dayalı ekonomi modelimizi daha da güçlendirmemiz gerekirken, üretim maliyetlerinin sürekli ve belirsiz şekilde artıyor olması, global piyasalarda Türk ihraç ürünlerinin pazar kaybına, uzun yıllar sonucu kazanılan müşterilerin, rakip ülkelere kaptırılmasına yol açmaktadır” dedi.

Firmaların finansmana erişimde zorluklar yaşadığına değinen Özkaya, “Son yıllarda kamu bankaları aracılığı ile yapılan piyasa regülasyonu ve kerdi desteğinin azalmış olması, firmalarımızın finansmana erişimini zorlaştırmaktadır. Bunlara ilaveten yurt dışındaki resesyon ve durgunluk beklentileri ihracatımızı olumsuz etkilemeye başlamıştır. Tüm bu risklere rağmen üretim, istihdam ve ihracat yapan firmalarımız korunmalı ve desteklenmelidir” diye konuştu. Tüzel kişilerin kullandığı ticari kredi kartlarındaki taksit sınırlandırmasının henüz çözülmediğini de ifade eden Özkaya, her ne kadar kredi kartı çekiminde uygulanan menkul kıymet tesis oranının düşürülmüş olsa da, atılan adımın olumlu olduğunu ancak yeterli olmadığını söyledi. Özkaya, ticari hayatın sigortası olan kayıt dışı ile mücadelede en etkin yol olan şirket kredi kartlarında taksit uygulamasının yaygınlaştırılarak cazip hale getirmesi gerektiğini söyledi.

“Uyuşturucunun kökü kazınacak”

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, deprem bölgesinde ve Kayseri’de yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Gökmen Çiçek’e teşekkür etti. Uyuşturucu ile mücadelede Vali Çiçek’in sonuna kadar yanlarında olduklarını ifade eden Büyüksimitci, “Valimizin, zehir tacirlerine karşı verdiği kararlı mücadeleyi takdir ediyor, sonuna kadar destekliyoruz. Sizin tabirinizle, bu şehirde uyuşturucunun kökünün kazınacağına inancımız tamdır. Bu uğurda mücadele veren tüm kolluk kuvvetlerimize sizin şahsınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri sanayisi yeni OSB’lerle büyüyor

4. OSB ve Geri Dönüşüm OSB ile ilgili Vali Çiçek’in desteklerini çok önemsedikleri dile getiren Büyüksimitci, “Özellikle 4. OSB’mizin kuruluş aşamasında verdiğiniz destekler bizim için çok kıymetli. Sizin liderliğinizde yürüttüğümüz çalışmalarımız daha da hız kazandı. Çalışmamızın sonuna geldik. Sizlerin de destekleri ile çalışmalarımızı bir an önce tamamlayıp, şehrimize 4. OSB’yi kazandıracak, sanayicilerimizin üretim alanı ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Yine Geri Dönüşüm İhtisasa OSB ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu güne kadar 75 sanayicimiz 1 milyon 669 bin 500 metrekare arsa talebinde bulundu. Hâlihazırda öngörülen istihdam ise 2 bin 667 kişi. Bu konuda da çalışmalarımız tamamlanınca sizlere ayrıca arz edeceğiz. Tüm bu desteklerinizden ve şehrimiz adına yaptığınız özverili çalışmalarınızdan dolayı, tüm üyelerim adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“İşletmelere KGF teminatlı kredi verilsin”

Son zamanlarda yapılan vergi artışlarının sanayicinin rekabet gücünü azalttığına dikkat çeken Büyüksimitci, “Bildiğiniz gibi son günlerde, ÖTV, KDV, kurumlar vergisi ve akaryakıt gibi birçok kalemde fiyat artışına gidildi. Dolaylı vergilerdeki bu artışlar ve düzenlemeler, mal ve hizmet fiyatlarında artışlara yol açacağı gibi, yüksek enflasyon riskinin de sürmesine sebep olacaktır. İstihdam, üretim ve ihracata dayalı ekonomi modelimizi daha da güçlendirmemiz gerekirken, bu zamlar sanayimizin rekabet, maliyet ve finansman gücünü giderek zayıflatacaktır” dedi. Büyüksimitci, EYT düzenlemesiyle emekli olacak yaklaşık 1 milyon 750 bin çalışana 300 milyar lira civarında kıdem tazminatı ödemesi yapılacağını belirterek, firmaların ayakta kalmalarını sağlayacak şekilde ve uygun şartlarla, işletmelere KGF teminatlı kredi verilmesi talebinde bulundu. Reeskont kredisindeki düzenlemeyi olumlu bulduklarını da ifade eden Büyüksimitci, “Merkez Bankası geçtiğimiz hafta, ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 300 milyondan 1,5 milyar TL'ye çıkardı. Reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi şartlar da kaldırıldı. Sanayicinin finansmana erişiminde bir miktar rahatlama olsa da maliyetler hala çok yüksek. Yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle, iş dünyasının kredi ihtiyacı geçmiş dönemlere göre daha da artmış durumda. Banka kanalıyla kredilere erişemeyen işletmelerimiz öz kaynak yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmekte zorlanıyorlar. KOBİ'lerimiz başta olmak üzere firmalarımızın uygun koşullarla finansmana erişiminin sağlanması, ülkemiz ekonomisi için kritik önemdedir. Yapılacak yeni düzenlemeler ile finansmana erişim daha da kolaylaştırılmalı, maliyetler düşürülmeli, kredi muslukları bir an evvel açılmalıdır” dedi.

Büyüksimitci, sanayiciler olarak istihdamı kolaylaştıracak, daha cazip hale getirecek yeni düzenlemeler beklediklerinin de altını çizerek, “Geçen hafta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, İstanbul’da iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek, iş dünyasının önünü açmaya devam edecekleri yönünde açıklamalarda bulundu. Bu açıklama bizleri ziyadesi ile memnun etti. Ülkelerin gelişip kalkınmasının anahtarı sanayidir, üretimdir. Bizler sanayiciler olarak her türlü zorluğa rağmen yatırıma, üretime ve ihracata devam edeceğiz. Devletimize güveniyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için devletimizle omuz omuza vererek var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek ise Kayserili sanayicilerin verdiği mücadeleyi milli kurtuluş mücadelesine benzeterek, “Sizler kazandıklarınızı hemen üretime ve istihdama dönüştürüyorsunuz. Kayserili sanayicilerimiz eğer bu memlekette yapılacak bir işte kendisine bir yük düştüğünü ve o yükün elzem olduğunu hissediyorsa, gözü başka hiçbir şey görmüyor. Böyle bir ile hizmet ediyor olmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. Bu mücadelede verdiğiniz çabalardan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Kayseri’de yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren Vali Çiçek, özellikle uyuşturucu ve hırsızlıkla mücadelede özel timler kurduklarını kaydetti.