KalTek CUP 2026’da teknolojik dönüşüm projeleri ödüllendirildi

EKONOMİ (BURSA) - KalDer Bursa ve BTSO iş birliğinde ilk kez hayata geçirilen KalTek CUP 2026 Teknolojik İyi Uygulamalar Etkinliği ve Ödül Töreni, BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü’nde gerçekleştirildi. KalDer Bursa Teknoloji Uzmanlık Grubu (KalTek) tarafından düzenlenen etkinlikte, işletmelerde hayata geçirilen teknolojik iyi uygulamaların görünür kılınması, kurumlar arasında deneyim paylaşımının artırılması ve başarılı projelerin yaygınlaştırılması hedeflendi. Program, KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sinan Kahraman’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından KalTek Uzmanlık Grup Lideri ve Beyçelik Holding Ar-Ge ve İnovasyon Müdürü İmren Öztürk Yılmaz, yarışmanın kapsamı ve değerlendirme süreci hakkında bilgi verdi. BUTEKOM Genel Müdürü Murat Kurtlar da kurumun faaliyetleri ve teknoloji odaklı çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

37 başvurudan 10 proje finale kaldı

KalTek CUP 2026’ya Bursa’daki kuruluşlardan toplam 37 başvuru yapıldı. Alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda 10 proje finale kalmaya hak kazandı. Yarışmanın jürisinde Özyeğin Üniversitesi Akademisyeni ve Özyeğin-BEYSAD Dijital Dönüşüm Merkezi Genel Müdürü Erinç Albey, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhun Kundakcıoğlu, Şahince Otomotiv Genel Müdürü Özgür Şahin ve BUTEKOM Genel Müdürü Murat Kurtlar yer aldı.

Oyak Renault zirvede

Ödül töreninde açıklanan sonuçlara göre, Oyak Renault’nun “Roboscope” projesi birincilik ödülüne layık görüldü. Borçelik’in “BorVision” projesi ikincilik, Bosch’un “Sherlock” projesi ise üçüncülük ödülünü aldı. Jüri Özel Ödülleri ise Coşkunöz’ün “Inspectrix” ve Oskim’in “Kaynak Sırası Optimizasyonu” projelerine verildi. Etkinlik kapsamında katılımcılar, finale kalan projelerin sunumlarını izleme, ödül törenine katılma ve teknik gezi programlarında yer alma fırsatı buldu. Gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle dijital dönüşüm, teknoloji ve inovasyon alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı.