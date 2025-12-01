Kan kaybeden tekstil sektörü, fuarla çözüm bulmaya çalışacak

Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı Komite Başkanı ve MTSO Meclis Üyesi Salihcan Sağlam, artan maliyetler, daralan pazarlar ve küçülen siparişler nedeniyle kan kaybeden Türkiye tekstil sektörüne, 14–17 Ocak 2026’te Mersin Yenişehir Fuar Merkezinde düzenlenecek Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı ile can suyu olmayı amaçladıklarını söyledi.

Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı Komitesi, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde fuara ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı Komite Başkanı ve MTSO Meclis Üyesi Salihcan Sağlam, Komite Üyesi ve Mersin Tekstil Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Osman Alpaslan, Komite Üyeleri İlhan Özalp, Vedat Maçin, Mesut Özhan, fuar organizasyon firması Kapital Expo Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şaroğlu, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve gazeteciler katıldı.

Komite Başkanı Salihcan Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye tekstil sektörünün son yıllarda artan maliyetler, daralan iç ve dış pazarlar, küçülen siparişler ve finansman baskısı altında zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Tekstil denince çoğu kişinin aklına önce İstanbul ya da Bursa geldiğini ancak Mersin’in aslında çok güçlü bir tekstil kenti olduğunu vurgulayan Sağlam, gerek serbest bölgede gerekse şehir merkezindeki atölye ve tesislerde binlerce insanın doğrudan tekstilden ekmek yediğini, dolayısıyla Türkiye’de tekstil sektörünün yaşadığı bu kan kaybının Mersin’i de üretim kapasitesinden istihdama kadar çok ciddi biçimde etkilediğini ifade etti. Üreticilerin sahada bu sıkışmayı bire bir yaşadığını dile getiren Sağlam, “Bu tabloya Mersin üzerinden, fuar aracılığıyla somut bir çıkış kapısı açmak istiyoruz” diyerek, 14–17 Ocak 2026 tarihlerinde CNR Mersin Fuar Alanı’nda düzenlenecek Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı’nın kan kaybeden sektöre “can suyu olma iddiasıyla” yola çıktığını vurguladı. Bu zor dönemde üreticilerin nefes alacağı, yeni bağlantılar kuracağı ve yeni pazarlara açılacağı güçlü bir platform oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Fuarın kapsamına ilişkin bilgi veren Sağlam, organizasyonun erkek spor giyim, kadın giyim, çocuk ve bebe giyim, eşofman grupları, kumaş, aksesuar, teknik tekstil ve modern üretim teknolojilerinin sergileneceği geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtti. Etkinliğin, Mersin Tekstil Üreticileri Derneği ve Mersin Tekstil Sanayicileri Derneği’nin girişimi ve Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin destekleriyle, Kapital Expo organizasyonunda gerçekleştirileceğini kaydeden Sağlam, “Türkiye’den büyük çoğunluğu Mersin’den olmak üzere 80 civarında marka sahibi üretici firmayı, yurt dışından gelecek 200 profesyonel satın almacıyla aynı platformda buluşturacağız” dedi.

“Sektörü sadece konuşarak bu darboğazdan çıkaramayız”

Türkiye’de tekstil sektörünün bugün ciddi bir dar boğazda olduğunu vurgulayan Sağlam, sorunu şöyle özetledi:

“Türkiye’de tekstil sektörü büyük bir dar boğazdan geçiyor. Üreticiler maliyet baskısı altında, pazarlar daralıyor, siparişler küçülüyor. Bu tabloyu sadece konuşmakla çözemezdik. Bir yerden başlayıp somut adım atmamız gerekiyordu. Bu fuar, içerisine sıkıştığımız bu döngüyü kırmak için attığımız en stratejik adım.”

Enerjiden işçiliğe, hammaddeden lojistiğe kadar her kalemde maliyet baskısı olduğuna işaret eden Sağlam, “Bir yandan maliyetler yükselirken, diğer yanda siparişler küçülüyor, vadeler uzuyor, finansmana erişim zorlaşıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu yapı sürdürülebilir değil. Üreticinin ayakta kalabilmesi için yeni pazarlara ve yeni bağlantılara ihtiyacı var. Fuarın asıl amacı bu ihtiyaca cevap vermek.” dedi.

“Pazar daraldıkça, doğru kurulan bağlantının önemi artıyor”

Fuarda kadın giyimden erkek spor giyime, çocuk ve bebe giyimden eşofman gruplarına, kumaştan aksesuara, teknik tekstilden modern üretim teknolojilerine uzanan çok geniş bir yelpazeyi Mersin’de alıcılarla buluşturacaklarını bildiren Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuar Komite Üyesi ve Mersin Tekstil Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Osman Alpaslan ise şunları kaydetti:

“Alıcı tarafında da güçlü bir hazırlık yürütüyoruz. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere farklı pazarlardan 200 profesyonel satın almacıyı Mersin’e bekliyoruz. Pazarın daraldığı dönemler aslında yeni bağlantı kurmak için en doğru zamanlardır. Çünkü alıcılar da maliyet ve tedarik zinciri açısından alternatif arıyor. Biz bu fuarla, üreticilere yeni müşteriler kazandırmayı, mevcut ilişkileri güçlendirmeyi ve ihracat kapılarını yeniden açmayı hedefliyoruz.” Osman Alpaslan, bir yanda üreticilerin, diğer yanda Türk cumhuriyetlerinden, Orta Doğu’dan, Kuzey Afrika’dan ve kısmen Avrupa’dan gelen nitelikli alıcıların aynı zeminde buluşacağını vurguladı.

Özellikle KOBİ’ler için bu tür organizasyonların kritik olduğuna dikkat çeken Komite Üyesi Osman Alpaslan,

“Birçok firmamız uzun süredir bazı pazarlara fiziksel olarak gidemiyor. Biz bu kez alıcıları Mersin’e getiriyoruz. Yani üreticiyi dünyanın farklı noktalarından gelen nitelikli alıcıyla aynı masaya oturtmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu. Bu yapının hem şehir hem sektör hem de firmalar için çok önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

“Mersin’i Akdeniz’in tekstil üssü haline getirmek istiyoruz”

Mersin’in artık sadece bir liman ve lojistik kenti olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, fuarı kentin ekonomik dönüşümünde önemli bir adım olarak tanımlayan Komite Başkanı Salihcan Sağlam, liman ve lojistik kabiliyetinin Mersin’in en önemli güçlerinden biri olduğunu ancak bunun üzerine güçlü bir üretim ve ticaret hikayesi yazmak zorunda olduklarını ifade etti. “Mersin artık sadece lojistik ve liman şehri değil, dünya markalarının yeni üretim partneri olmaya aday bir merkez. Amacımız sadece dört gün sürecek bir fuar yapmak değil; bölgenin geleceğini tasarlamak, Mersin’i Akdeniz’in tekstil üssü haline getirmek.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı’nı takvimde yerini alacak tek seferlik bir etkinlik olarak görmediklerini vurgulayan Sağlam, hedeflerini şöyle açıkladı:

“Bu fuarı, Mersin’de kurulacak yeni bir tekstil ekosisteminin başlangıcı olarak görüyoruz. Uluslararası alıcıların düzenli olarak ziyaret ettiği, güçlü üreticilerimizin yeni pazarlar bulabildiği, liman ve lojistik avantajıyla birlikte bölge ekonomisine kalıcı katkı sağlayan bir üretim ve ticaret merkezi oluşturmak istiyoruz. Kısacası Mersin’i Akdeniz çanağında bir ‘textile hub’ olarak konumlandırmayı hedefliyoruz.”

“Bu organizasyona tüm kentin sahip çıkması gerekiyor”

Fuarın Mersin ekonomisine çarpan etkisi yaratacağını ifade eden Sağlam, kentteki tüm paydaşlara çağrıda bulundu:

“Bu fuar sadece salonların içinde kalmayacak. Konaklama, ulaşım, yeme içme, hizmet sektörü gibi pek çok alanda Mersin’e hareket getirecek. Fuarın kalıcı hale gelmesi, Mersin markasına değer katması için iş dünyasından yerel yönetime, meslek örgütlerinden üniversitelere kadar herkesin bu organizasyona sahip çıkması gerekiyor.” Sağlam, bu sürecin sadece tekstil sektörünün değil, şehrin tamamının meselesi olduğunun altını çizdi.

Başkan Sağlam, Kapital Expo organizasyonu ile gerçekleşecek Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı hakkında ayrıntılı bilgi ve kayıt için www.medtexexpo.com adresini işaret ederek, 14–17 Ocak 2026 tarihlerinde Yenişehir Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek Uluslararası Akdeniz Tekstil Fuarı’na sektörde faaliyet gösteren tüm firmalar ile Mersin kamuoyunu desteğe ve katılıma davet etti.