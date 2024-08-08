Kandıra Biyokurutma Tesisi Türkiye’ye model olacak

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kandıra Akçakese ve Pirceler Köyü’ne yapılması planlanan Biyokurutma Teknolojili Entegre Tesisi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kocaeli’deki atıkların özelliklerini anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem, atıkların 8 aktarma merkezinden sızıntısız ve kokusuz tırlarla İzaydaş’a götürüldüğünü belirtti.

Yeni yapılan tesise de bu araçlarla çöplerin taşındığını ifade eden Önem, “Bizim 2035 yılına kadar atıklarımızın yüzde 60’ını geri kazanmak zorundayız. Sıfır atık yaklaşımı gereği bunu yapmakla sorumluyuz. Şu anda belirlediğimiz teknoloji için dünyada birçok tesisi gezdik. Bu tesislerin tamamı atıktan türetilmiş yakıt üretiyorlar ve bu yakıt çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılıyor. Bu tesislerin hiç birinde depolama alanı söz konusu değil” dedi.

“Atıklar kurutma tesisinde nemi yüzde 25’e düşürülerek yakıt haline gelecek”

Biyokurutma teknoloji entegre tesisimiz ile 50 bin metrekare kapalı alanda atığımızı yöneteceğiz diyen Önem, “Atık kabul, ön işlem, kurutma, atıktan yakıt üretim tesisi ve inert atıkları değerlendirecek ünitelerimiz olacak. Atık kabul ünitesinde negatif basınç ile çöpler kokusuz bir şekilde biriktirme haznesine götürülecek. Buradaki su İSU’ya verilecek ve arıtılarak geri kazanılacak bir su elde edilecek. Ön işlem ünitesinde çöpler ayrıştırılacak ve ardından kurutma ünitesine gönderilecek atıklar kurutmaya gönderilecek. Kurutma tesisinde 2 hafta içinde nemi yüzde 25’e düşürülerek bir yakıt haline gelecek. Nemi azaltılmış atıklar Atıktan Türetilmiş Yakıt üretim ünitesine gönderilecek ve burada balyalayarak çimento fabrikalarına gönderilecek. Tüm işlemlerin ardından inert atık kalıyor. Bu atıkları da bakanlıkla görüşerek karayollarında dolgu malzemesi olarak kullanılmasını sağlayacak bir hedefimiz var” şeklinde konuştu.

“Kömürden kaçmak isteyen sektörler yakıtımıza talip olacak”

Tesis’in Türkiye’ye örnek olacağını söyleyen Önem, “Kömürden kaçmak isteyen tüm sektörler bizim ürettiğimiz yakıta talip olacaklar. Döngüsel ekonomiye katkı vereceğiz ve Kocaeli’de çöp sorunu bir geçmiş olacak ve artık önümüze çıkmayacak. 2053 için verdiğimiz sıfır emisyon hedefine katkı vereceğiz. Kömür yakıtı konusunda Türkiye’nin dışarıya bağlı kalmasını da ortadan kaldırabiliriz. Bu tesisten dolayı çevre kirlenmeyecek. Biz çöplük yapmayacağız ve bir depolama yapmayacağız. Koku ve toz olmayacak. Kapalı bir alan içinde tüm süreç işleyecek. Biyo filtrelerimiz var. Koku ve toz filtrelerden geçirilerek havaya salınacak. Bu alanda orman bütünlüğü yok ama tesis kurulduğunda çevresine 3 bin ağaç dikeceğiz. Bu tesis ömrünü tamamladığında yeşil alana dönüştürülerek halkın kullanımına açılacak. Trafik yükü olmayacak çünkü tırlar atıkları getirecek. Su toprağa sızmayacak ve burada su toplanacak ve arıtma tesisine gönderilecek. Görsel kirlilik olmayacak. Bizim alanımızın dışarda görünmesi söz konusu yok. Sadece tabelamız görülecek. Bu tesis için tüm kurumlardan onay alınacak” ifadesini kullandı.