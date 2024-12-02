Kandıra Hindisine çevre illerden talep var

Hindilerin ağırlığının 4 ve 12 kilo arası değiştiğini söyleyen Hindi yetiştiricileri: “Kuluçkahanelerden yavruları 40 günlükken alıyoruz. 6 ay yetiştiriyoruz. Kilosu Ağırlığına göre hindiler 2 bin 500 TL le 4 bin 500 TL arasında alıcı buluyor. 250 hindiyi yılbaşı öncesi satışa sunacağız. Fiyatların kilogram başına şu an düşünülen 450 TL’den başlayacak. Talebe göre canlı olarak canlı kilo ve kesildikten sonra fiyat farklılıkları olabiliyor. Geçtiğimiz yıl kilosu 350 TL'den satılmıştı. Dişi hindiler en fazla 6 kilo, erkeklerde 12 kiloya çıkanlar oluyor. Kandıra hindisinin özelliği doğal ortamda geziyor olması. Mısır, buğday, arpa ve yeşillikten besleniyor. Hindi yumurtasının çiftini 100 liradan satıyor. İstanbul, Ankara, Bolu gibi farklı illerden taleplere geliyor. Yetişmekte güçlük çekiyoruz