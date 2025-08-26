Kandıra topraklarının verimi Büyükşehir desteği ile arttı

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma ve hayvancılığa yönelik yatırımları Kandıra’da meyvelerini veriyor. Toramanlar Göleti’nden çekilen 111 bin 700 metrelik sulama hattı ile 31 bin dönüm arazi suya kavuşurken, çiftçiler artık yılda bir yerine altı kez ürün alabiliyor. Kırsal Kalkınma ve Destekleme Programı kapsamında Selimköy Mahallesi’nde düzenlenen törende konuşan Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, “Topraklarımız yeşil vadiye dönüştü, artık bir yerine altı kez ürün alıyoruz” dedi.

Kırsal Kalkınma ve Destekleme Programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Selimköy Mahalle Muhtarı Emin Akçay, siyasi parti temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar törende hazır bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü de seslendirdiği marşlarla programa renk kattı.

1,3 milyarlık destek

Başkan Büyükakın törende yaptığı konuşmada, 2019 yılından bu yana tarım ve hayvancılığa yönelik 87 proje hayata geçirdiklerini belirterek, “Üreticilerimize yaklaşık 1,3 milyar lira destek sağladık. Katma değeri yüksek ürünlerle çiftçimizin gelirini artırıyor, kırsal kalkınmayı güçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Toramanlar Göleti’nden bölgeye uzanan sulama hattının büyüklüğüne dikkat çeken Büyükakın, “111 bin 700 metre iletim hattı yapıldı. Bu mesafe İstanbul’un karşı yakasına kadar uzanıyor. Ayrıca 265 adet hidrant yapısı, 3 terfi merkezi ve 3 su deposu inşa edildi. Toplam yatırım bedeli 525 milyon lira. Bu yatırımla birlikte 3 bin 103 hektar yani 31 bin dönüm arazi sulanabilir hale geldi” ifadelerini kullandı.

Büyükakın, bu tür yatırımların göz boyamak için değil, çiftçilerin geleceği için yapıldığını söyleyerek, “İSU ciddi mali hesaplar yaptı. 525 milyonluk yatırım yapmak demek başka yere 525 milyon lira aktarmamak demektir. Biz çiftçimizin emeğini önemsiyoruz, onların toprağı ekmesini kolaylaştırıyoruz” diye konuştu.

“Gıda bir güvenlik meselesi”

Gıda ve su konusunun yalnızca üretim değil aynı zamanda güvenlik meselesi olduğunu ifade eden Büyükakın, “Gıdayı garanti altına almadan bir ülkenin barışını ve devamlılığını sağlamak mümkün değil. Dünya risk raporlarında iklim krizine bağlı olarak tarımın ve suyun bir milli güvenlik sorunu haline geldiği açıkça vurgulanıyor” dedi.

Başkan Büyükakın, tarım arazilerinin korunması gerektiğine dikkat çekerek, “Topraklarımızın bölünmemesi ve işletmelerin rasyonel hale gelmesi için gayret gösteriyoruz. Doğru tekniklerle doğru ürünler seçildiğinde ekilmeyen tarlalar verimli bahçelere dönüşebilir” dedi.

Modern tarım hedefi

Büyükakın, kırsalda modern çiftliklerin kurulması için teşvikler üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Önemli olan bu toprağın ekilmesi. Biz kolaylaştırıcı işler yapacağız, sizler de emeğinizi ürüne dönüştüreceksiniz. Modern seralar, dikey tarım, toprak analizleri, hayvancılık destekleri, arıcılık ve makine desteklerimiz sürecek” diye konuştu.