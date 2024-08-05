Kanevetçi, ucuz konut için formül verdi: Hazine arazileri imara açılırsa konut fiyatları geriler

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Pahalı arsa sorununun giderek büyüdüğünü ve konut fiyatlarının tırmanmasında bu etkenin önemini vurgulayan Gaziantep İnşaat Müheahhitleri Derneği (GAİMDER) Başkanı Bora Kanevetçi, “Gaziantep’te pahalı arsa sorunu var, imara açılan yeni yerler var ama burada yapılması gereken hazinenin belediyelere ucuz arsa yaratmak için zemin oluşturması. Belediyeler hazine arazilerini imara açıp sektöre kazandırırsa maliyetlerde ciddi düşüş yaşanır. Konut üreticileri inşaat maliyetlerinde artışlardan dolayı mağdur. Sektörü korumak adına üreticiler uyguladıkları fiyat politikalarına dikkat etmelidir. Çünkü sektör sıkıntıya girerse, hepimiz etkileniriz” dedi.

Şahinbey’in beton santrali hamlesi sektöre rekabet kazandırdı

Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun geçtiğimiz aylarda ucuz beton üretimini teşvik emek için 12 adet beton santrali açma kararının sektöre rekabet ortamı kazandırdığını dile getiren Kanevetçi, “Pahalı beton fiyatlarının sektörde yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek için Şahinbey İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun beton santralleri kurma atılımı sektöre rekabet ortamını kazandırdı. Burada atılan adımın fiyatları geriye şimdiden çektiğini biliyoruz. Rekabet ortamının olduğu yerde fiyat daha istikrarlı olacaktır. Bu konuda gösterdiği çaba için başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Deprem bölgesi için yeni uygulamalar hayata geçirilebilmeli

Deprem sonrası hasarlı binaların dönüşümü ile ilgili kararın meclisten geçtiğini, orta hasarlı ve ağır hasarlı binalara yeniden dönüşüm için ruhsatlandırma anlamında yüzde 20 emsal artışı kararı verildiğini aktaran Kanevetçi, sözlerini şöyle sürdürdü, “Deprem bölgesinin geneliyle ilgili politika sadece deprem konutlarıyla kalmasın, devletimiz elinden geleni yapıyor ama özel sektörü de canlandıracak adımlar atılabilmeli. Konut açığının giderilmesi için devlet KDV indirimi, uygun konut kredileri gibi çeşitli teşviklerle bölgemizde sektörün desteklenmesini sağlayabilir. Müteahhit arkadaşlarımız arz konusunda sıkıntı yaşıyor satıştan dolayı, öte yandan vatandaş maliyetler yüksek diye konuta ulaşamıyor. Bunun bir şekilde dengelenmesi hem vatandaşın mağduriyetini giderecek hem de sektörün önünü açacaktır.”