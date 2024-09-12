KAPEX Kapı, Pencere ve Aksesuarları Fuarı başladı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayarak sektörde önemli bir ticari buluşma noktası haline gelen fuarın açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, dernek başkanları, ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu başkanları ile diğer protokol üyeleri katıldı. Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, açılışta yaptığı konuşmada fuarın başarısına katkı sağlayan herkese teşekkür ederek KAPEX’in her geçen yıl büyüdüğünü ve uluslararası alanda da ses getiren projelere imza atmaya devam edeceğini belirtti.

“24 ülkeden 402 yabancı ziyaretçi”

Fuara dünyanın dört bir yanından nitelikli yabancı alıcı getirdiklerini söyleyen Erhan Çelik, “24 ayrı ülkeden 402 yabancı ziyaretçi, Nobel Expo tarafından ülkelerinden, uçak, otel transfer gibi tüm masrafları karşılanarak Kayseri’ye getirildi. Ürdün, Irak, Lübnan, Fas, Cezayir, Libya, Mısır, Makedonya, Rusya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Sırbistan, Nijerya, Suudi Arabistan, Tunus ve Filistin gibi ülkelerden gelen alım heyetleri ile gerçekleştirilecek iş görüşmeleri, sektörün ihracat potansiyelini artırmaya yönelik önemli fırsatlar yaratmaya devam edecek. Ayrıca fuar, daha ilk gününden Gine, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bahreyn, Çad, Etiyopya, Gana, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İtalya, Kamerun, Kanada, Kenya, Karadağ, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Romanya, Senegal gibi pek çok ülkeden organik ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Bu ziyaretçiler, fuarın uluslararası alandaki gücünü ve ticari potansiyelini daha da artıracak” dedi.

Çelik, fuarın, yerli üreticiler ve ihracatçılar için yeni ticari fırsatlar yaratacağını ve Kayseri’nin fuarcılık sektöründe bölgesel bir merkez olma yolundaki konumunu da güçlendireceğini dile getirdi.