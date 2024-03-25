Kar-el, ‘Estenet’ markasıyla Çin’den yapılan ithalatın önüne geçiyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Aliağa’da 2001 yılında tavlı tel üretimiyle faaliyete başlayan Kar-el Tel, bugün 300’e yakın personeliyle, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 70 ülkeye ihracat yapıyor. Kar-el’in ürün gamında, hasır çit teli, sıcak daldırma galvanizli tel, bahçe çitleri, dikenli tel, çelik hasır, tavlı tel gibi birçok ürün bulunuyor. Kar-el, her yıl teknolojiye yaptığı yatırımla makine ve ekipmanlarını yenilerken, istihdam ve üretim kapasitesi ile birlikte cirosunu da artırıyor. Yoğun olarak ithal edilen galvanizli çit hasırını tesislerinde geliştirerek, 4 milyon dolarlık ithalatın önüne geçtiklerini söyleyen Kar-el Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç Bakırel, yurt dışında yoğun talep olan galvanizli, PVC kaplı çit hasır ürünlerini Estenet markasıyla iç piyasada da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Pazara çok sayıda yeni üreticinin girerek, rekabet için fiyatları kırdığını aktaran Bakırel, “Biz de rekabet gücümüzü artırmak için 2016 yılında kurduğumuz Ar-Ge merkezimizde yeni ürünler geliştiriyor ve yatırımlara devam ediyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında yaptığımız 150 milyon TL’lik yatırımla yeni ürünümüz olan Estenet’i 2022 yılında üretmeye başladık. Estenet, tecrübemiz ve uzman ekibimizle bahçe çiti ve hasır çit teli çözümleri konusunda zirvede yer alıyor. Her bahçenin ihtiyacına uygun, özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Estenet, yüksek kaliteli malzemelerle dayanıklılık ve uzun ömür, ekonomik çözümler, profesyonel montaj ve müşteri hizmetleri sunuyor. Bahçe çiti seçilirken, fiyatın yanı sıra dayanıklılık, bakım gereksinimleri, uygulama kolaylığı ve çevre sağlığı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalı” ifadelerini kullandı.

Üzeri plastik kaplama yöntemiyle, içi galvanizli tellerden üretilen bu üründen, Çin’den yılda yaklaşık 4 milyon dolarlık ithalat yapıldığını aktaran Bakırel, “Türkiye’nin cari açığına sebep olan bir ürünü üreterek Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz. Katma değerli bir ürün olarak birçok aşamadan geçiyor. İtalya, Rusya ve birçok Avrupa ülkesinde karayolları ve demiryollarında kullanılan bu ürünün, Türkiye kara ve demiryollarında kullanılması için denemelere başlandı. Hem dayanıklılığı hem de uygun maliyetli olmasıyla bu anlamda çözüm sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Enerjimizi güneşten sağlıyoruz”

Kurdukları rüzgâr enerji santrali ile 2014 yılından bu yana yılda 3 milyon kWh elektrik ürettiklerini ve ciddi anlamda karbon salınımını azalttıklarını söyleyen Bakırel, “Ürettiğimiz tüm ürünlerde 2014’ten beri yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Geçtiğimiz yıl çatılarımıza döşenen güneş panelleri ile GES yatırımı yaptık, şu an fabrikada hibrit enerji ile üretim yapıyoruz” diye konuştu.