Kar-el, ‘Estenet’ markasıyla yeni ürün imalatına başladı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Aliağa’da 2001 yılında tavlı tel üretimiyle faaliyete başlayan Kar-el Tel, bugün 300’e yakın personeliyle, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 70 ülkeye ihracat yapıyor. Kar-el’in ürün gamında, hasır çit teli, sıcak daldırma galvanizli tel, bahçe çitleri , dikenli tel, çelik hasır, tavlı tel gibi birçok ürün bulunuyor. Teknolojiye yatırımı hedefleyen Kar-el, bu doğrultuda makine ve ekipmanlarını yenilerken, istihdam ve üretim kapasitesi ile birlikte cirosunu her yıl artırıyor.

Kar-el Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç Bakırel, yoğun olarak ithal edilen galvanizli çit hasırını tesislerinde geliştirerek, 4 milyon dolarlık ithalatın önüne geçtiklerini ve yurt dışında yoğun talep olan galvanizli, PVC kaplı çit hasır ürünlerini ‘Estenet’ adı altında iç piyasada da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kar-el’in sektöründe ilk 3’te olduğunu söyleyen Bakırel, “Pazara çok sayıda yeni üretici giriyor. Maalesef rekabet için fiyatları kırıyorlar. Biz de rekabet gücümüzü artırmak için 2016 yılında kurduğumuz Ar-Ge merkezimizde yeni ürünler geliştiriyor ve yatırımlara devam ediyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında yaptığımız 150 milyon TL’lik yatırımla yeni ürünümüz olan Estenet’i 2022 yılında üretmeye başladık. Estenet, tecrübemiz ve uzman ekibimizle bahçe çiti ve hasır çit teli çözümleri konusunda zirvede yer alıyor. Her bahçenin ihtiyacına uygun, özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Estenet, yüksek kaliteli malzemelerle dayanıklılık ve uzun ömür, ekonomik çözümler, profesyonel montaj ve müşteri hizmetleri sunuyor. Bahçe çiti seçilirken, fiyatın yanı sıra dayanıklılık, bakım gereksinimleri, uygulama kolaylığı ve çevre sağlığı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalı” diye konuştu.

Üzeri plastik kaplama yöntemiyle, içi galvanizli tellerden üretilen bu üründen, Çin’den yılda yaklaşık 4 milyon dolarlık ithalat yapıldığını aktaran Bakırel, “Türkiye’nin cari açığına sebep olan bir ürünü üreterek Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz. Katma değerli bir ürün olarak birçok aşamadan geçiyor. İtalya, Rusya ve birçok Avrupa ülkesinde karayolları ve demiryollarında kullanılan bu ürünün, Türkiye kara ve demiryollarında kullanılması için denemelere başlandı. Hem dayanıklılığı hem de uygun maliyetli olmasıyla bu anlamda çözüm sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Estenet’e yurtdışında yoğun talep olduğunu dile getiren Bakırel, “Türkiye’de baklava dilimli tele büyük talep var. Ancak, bu alışkanlıktan kaynaklanıyor. Estenet daha dayanıklı ve daha düşük maliyetli. Yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de yaygınlaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Kurdukları rüzgâr enerji santrali ile 2014 yılından bu yana yılda 3 milyon kWh elektrik ürettiklerini ve ciddi anlamda karbon salınımını azalttıklarını söyleyen Bakırel, “Ürettiğimiz tüm ürünlerde 2014’ten beri yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Geçtiğimiz yıl çatılarımıza döşenen güneş panelleri ile GES yatırımı yaptık, şu an fabrikada hibrit enerji ile üretim yapıyoruz” diye konuştu.